الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة توفير التغذية الكهربائية لمونوريل شرق النيل الذي يبدأ تشغيل الأسبوع القادم وصلت إلى 550 مليون جنيه بطول 56.5 كيلو متر ضمن جهود الدولة لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية.

وأعلنت وزارة النقل عن بدأ التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المونوريل في الأسبوع الأول من يناير 2026

المرحلة الأولى للمونوريل



-يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار



- يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب).

- يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق - غرب النيل)، 100 كم بعدد 35 محطة.

- يتكون قطار المونوريل من 4 عربات ومن المقرر زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

- تميز بأنه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

- يمثل المونوريل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.

-يربط مونوريل شرق القاهرة إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).

- ساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

-يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.



- يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.