خدمات

قبل انطلاقه رسميا.. كل ما تريد معرفته عن موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر

موعد تشغيل المونوريل
موعد تشغيل المونوريل
خالد يوسف

حددت وزارة النقل، موعد التشغيل الرسمي للمونوريل أمام الجمهور، وذلك تمهيدا لاستقبال الركاب بجميع محطات المرحلة الأولى، حيث تعمل وزارة النقل خلال الفترة الحالية على استكمال جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع المونوريل، بما يشمل أنظمة التشغيل الآلي، ووحدات التحكم المركزية، وتجهيز المحطات لاستقبال الركاب.

موعد تشغيل المونوريل

من المقرر أن يكون موعد تشغيل المونوريل رسميًا للجمهور، في الأسبوع الأول من يناير 2026، حيث سيتم تحديد سعر تذكرة المونوريل وطرحها مطلع العام الجديد، لبدء استقبال الركاب لجميع محطات المرحلة الأولى، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة النقل المصرية.

أسعار قطار المونوريل

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن أن تذكرة المونوريل جارى تقديرها مع عدة جهات ومع الشركة المقرر أن تشغل القطار، ومن المقرر أن تكون قيمة التذكرة على عدد المحطات التى يتم ركوبها، ولن تكون موحدة القيمة، وستكون مقاربة لتعريفة ركوب المواصلات العادية فى نفس المسافات التى يسير فيها المونوريل.

وأكد مصدر بالهيئة، أن قيمة التذكرة على عدد المحطات التى يتم ركوبها، ولن تكون موحدة القيمة، وستكون مقاربة لتعريفة ركوب المواصلات العادية فى نفس المسافات التى يسير فيها المونوريل، وتبلغ قيمة التذاكر بالقطار الخفيف من 1 لـ 3 محطات بـ10 جنيهات، ومن 4 لـ 7 محطات بـ15 جنيها، ومن 8 محطات بـ20 جنيها.

أسماء محطات المونوريل في المرحلة الأولى

تشمل قائمة المحطات التي سيتم تشغيلها مطلع العام الجديد على النحو الآتي:

- الاستاد

- هشام بركات

- نوري خطاب

- الحي السابع

- المنطقة الحرة

- المشير طنطاوي

- كايرو فستيفال

- الشويفات

- المستشفى الجوي

- حي النرجس

- محمد نجيب

- الجامعة الأمريكية

- إعمار

- ميدان النافورة

- البروة

- الدائري الأوسطي

- محمد بن زايد

- الدائري الإقليمي

- فندق الماسة

- حي الوزارات

- العاصمة الإدارية

- مركز التحكم والسيطرة

أبرز المعلومات عن مونوريل شرق النيل

-يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار

- يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب).

- يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق - غرب النيل)، 100 كم بعدد 35 محطة.

- يتكون قطار المونوريل من 4 عربات ومن المقرر زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

- تميز بأنه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

- تجذب مونوريل شرق النيل الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية.

- يمثل المونوريل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.

-يربط مونوريل شرق القاهرة إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).

- ساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

-يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.

- يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

أحمد كمال
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
