منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم
خدمات

من 10 الى 20 جنيها.. موعد تشغيل وأسعار تذاكر المونوريل

المونوريل
المونوريل
خالد يوسف

مع تحديد موعد تشغيل قطار المونوريل، الأول من نوعه فى مصر، يتساءل الكثير من المواطنين عن تكاليف الركوب، خاصة أنه وسيلة جديدة تسير بدون سائق وبها كل الإمكانيات، بالإضافة لوصولها بعض الأماكن التى لا تغطيها المترو أو القطارات. 
 

عدد محطات المونوريل

أعلنت وزارة النقل عن المخطط والمسار وأسماء محطات المونوريل، والتي تشهد حاليًا التشغيل التجريبي وأعمال تجهيز دقيقة لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة قبل الافتتاح الرسمي. 

تضم المرحلة الأولى من المونوريل 22 محطة، يشهد بعضها حاليًا التشغيل التجريبي لضمان سلامة المسار وكفاءة التشغيل وتطبيق أعلى معايير الأمان.

وتعمل من محطة المشير وحتى العاصمة الإدارية، حيث يضم مشروع مونوريل شرق النيل 22 محطة، تعمل في المرحلة الأولى من المشروع، بمجمل مسافة تغطية تبلغ طول 56.5 كم، إضافة إلى مركز التحكم والسيطرة.
 

موعد تشغيل المونوريل

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل المونوريل رسميًا للجمهور، الأسبوع الأول من يناير 2026، حيث سيتم تحديد سعر تذكرة المونوريل وطرحها مطلع العام الجديد، لبدء استقبال الركاب لجميع محطات المرحلة الأولى. 

اسعار تذاكر المونوريل

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن أن تذكرة المونوريل جارى تقديرها مع عدة جهات ومع الشركة المقرر أن تشغل القطار، ومن المقرر أن تكون قيمة التذكرة على عدد المحطات التى يتم ركوبها، ولن تكون موحدة القيمة، وستكون مقاربة لتعريفة ركوب المواصلات العادية فى نفس المسافات التى يسير فيها المونوريل.

وأكد مصدر بالهيئة، أن قيمة التذكرة على عدد المحطات التى يتم ركوبها، ولن تكون موحدة القيمة، وستكون مقاربة لتعريفة ركوب المواصلات العادية فى نفس المسافات التى يسير فيها المونوريل، وتبلغ قيمة التذاكر بالقطار الخفيف من 1 لـ 3 محطات بـ10 جنيهات، ومن 4 لـ 7 محطات بـ15 جنيها، ومن 8 محطات بـ20 جنيها.

أسماء محطات المونوريل

تحمل أسماء محطات المونوريل المقرر تشغيلها للركاب مطلع العام الجديد الأسماء التالية:

- الاستاد

- هشام بركات

- نوري خطاب

- الحي السابع

- المنطقة الحرة

- المشير طنطاوي

- كايرو فستيفال

- الشويفات

- المستشفى الجوي

- حي النرجس

- محمد نجيب

- الجامعة الأمريكية

- إعمار

- ميدان النافورة

- البروة

- الدائري الأوسطي

- محمد بن زايد

- الدائري الإقليمي

- فندق الماسة

- حي الوزارات

- العاصمة الإدارية

- مركز التحكم والسيطرة

مميزات مونوريل العاصمة

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار

يتضمن تصميم وتشغيل المونوريل جميع عناصر الأمان، بالإضافة إلى وسائل للتحدث مع غرفة التحكم عن بعد ومنظومة لرصد الحرائق والأدخنة بكل عربة، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب)، ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات

أسعار تذاكر المونوريل المونوريل قطار المونوريل مونوريل العاصمة تذاكر المونوريل

