القطار السريع عزلهم.. لجنة لبحث مطالب أهالى قرية غزالة بالضبعة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ودراسة كافة المقترحات، وذلك في استجابة لمطلب أهالى قرية غزالة بمدينة الضبعة، بإقامة كوبري أو نفق لعبور خط سكة حديد القطار السريع.

يأتى ذلك بعد تضرر أهالى قرية غزالة بمدينة الضبعة ، لصعوبة عبور المواطنين الطريق خاصة العماله وطلاب المدارس وكبار السن ، وكذلك توفير الخدمات للثروة الحيوانية والزراعات ولتيسير تحرك المواطنين ، وتسهيل وصول سيارات المياه أو الإسعاف أو الحماية المدنية إلى التجمعات وغيرها من خدمات ضرورية طارئة أو يومية، مع ارتفاع خط مسار القطار السريع عدة أمتار عن مستوى سطح الأرض.

وتوجهت لجنة برئاسة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد بالمحافظة ، والمهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للاسكان ، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة الضبعة والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق وممثلي جميع الجهات المختصة للمعاينة على الطبيعة لطبيعة مسار خط قطار السكة الحديد الكهربائي مع معاناة الأهالي في عبوره مع تحديد كافة الملاحظات والحلول المقترحة.

حيث وجه محافظ مطروح، بإدراج كافة الملاحظات والحلول المقترحة لمخاطبة وزارة النقل والمواصلات لسرعة التيسير على الأهالي وأقامة كوبري أو نفق حسب ما يترائ وفق طبيعة المشروع وما ييسر على أهالي قرية غزالة وتوابعها قبلي طريق خط السكة حديد القطار الكهربائي للحصول علي الخدمات.

من ناحية أخرى ، وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، المهرجان الذى نظمته لجنة الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب جمال الشورى والنائب محمد دخيل والعمدة عبد المنعم اسرافيل عن مجلس عمد ومشايخ مطروح ، وعبد الحميد القناشى رئيس لجنة التراث والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وعدد من عمد ومشايخ مطروح والإعلاميين وذلك بمنطقة الخروبة مع مشاركة الفرسان والخيول

حيث بدأ الاحتفال بعرض للخيول والفرسان يتقدمهم الفارس رزق بوعبيد المعبدى وفريق الفرسان من ابناء مطروح الذين اظهروا براعتهم الفائقة فى تدريب الخيول على السباق والعدو ثم قام بعض من الشعراء البادية من ابناء مطروح بإلقاء بعض الابيات الشعرية التى تعبر عن معركة وادي ماجد وتمجد الكفاح والاعمال البطولية التى قام بها ابناء مطروح فى مواجهة الاحتلال الانجليزي عام 1915

وفي كلماتهم عن أبناء مطروح أكد كلا من النائب محمد دخيل والنائب جمال الشورى. والعمدة عبد المنعم اسرافيل مدى اعتزازهم بتاريخ أجدادهم مع شكر لمحافظ مطروح على دعم ورعايته لتراث المحافظة وتعزيز الوعى بهذه المناسبة الوطنية الخالده في تاريخ مطروح واحيائها لدى الجيل الجديد ،والعمل على مشاركة المزيد من أبناء المحافظة مع وعيهم بما يتم من جهود تنموية بالمحافظة ،بينما الاستاذ عبد الحميد القناشى الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه ورعايته لجهود لجنة الحفاظ على التراث والتى تكللت بالعديد من الفعاليات ، مع استمرار جهود اللجنة في تجميع وحفظ تراث مطروح الزاخر بالعديد من المقومات

بينما دعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى كلمته الحاضرين للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة وادى ماجد تقديرا واعتزازا بهم

، موجها التحية والتقدير لكل أبناء محافظة مطروح فى عيدها القومي مع احياء ذكرى انتصار أجدادهم على قوات الاحتلال الانجليزي والذى سيظل يذكر في سجل التاريخ ويمجد دورهم فى حماية امن واستقرار الوطن فهم دائما حماة البوابة الغربية لجمهورية مصرالعربية ولهم من البطولات الأمجاد التى سيظل يذكرها التاريخ لتكون فخرا للأجيال المتعاقبة.

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتكريم عبد الحميد القناشى رئيس لجنة الحفاظ على التراث ، والفارس رزق بوعبيد ومجموعة الفرسان والشعراء المشاركين في مهرجان الفروسية والتراث أبناء مطروح الذين يحرصون على الحفاظ على تراثهم وفروسيتهم النبيلة من خلال التدريب والشجاعة الدائمة التى تعبر عن ابناء مطروح البواسل.