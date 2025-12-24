قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

مع قرب تدشين أحدث وسيلة نقل جماعي في مصر، يشهد البحث عن أسماء محطات المونوريل تزايدًا، حيث تستعد وزارة النقل لإطلاق تشغيله الرسمي قريبًا، مع طرح التذاكر بأسعار مناسبة بحسب عدد المحطات.

عدد محطات المونوريل

وأعلنت وزارة النقل عن المخطط والمسار وأسماء محطات المونوريل، والتي تشهد حاليًا التشغيل التجريبي وأعمال تجهيز دقيقة لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة قبل الافتتاح الرسمي.. 

تضم المرحلة الأولى من المونوريل 22 محطة، يشهد بعضها حاليًا التشغيل التجريبي لضمان سلامة المسار وكفاءة التشغيل وتطبيق أعلى معايير الأمان.

وتعمل من محطة المشير وحتى العاصمة الإدارية، حيث يضم مشروع مونوريل شرق النيل 22 محطة، تعمل في المرحلة الأولى من المشروع، بمجمل مسافة تغطية تبلغ طول 56.5 كم، إضافة إلى مركز التحكم والسيطرة.

أسماء محطات المونوريل

تحمل أسماء محطات المونوريل المقرر تشغيلها للركاب مطلع العام الجديد الأسماء التالية:

- الاستاد
- هشام بركات
- نوري خطاب
- الحي السابع
- المنطقة الحرة
- المشير طنطاوي
- كايرو فستيفال
- الشويفات
- المستشفى الجوي
- حي النرجس
- محمد نجيب
- الجامعة الأمريكية 
- إعمار
- ميدان النافورة 
- البروة
- الدائري الأوسطي
- محمد بن زايد 
- الدائري الإقليمي 
- فندق الماسة
- حي الوزارات
- العاصمة الإدارية
- مركز التحكم والسيطرة. 


موعد تشغيل المونوريل

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل المونوريل رسميًا للجمهور، الأسبوع الأول من يناير 2026، حيث سيتم تحديد سعر تذكرة المونوريل وطرحها مطلع العام الجديد، لبدء استقبال الركاب لجميع محطات المرحلة الأولى.

مميزات مونوريل العاصمة

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار.

يتضمن تصميم وتشغيل المونوريل جميع عناصر الأمان، بالإضافة إلى وسائل للتحدث مع غرفة التحكم عن بعد ومنظومة لرصد الحرائق والأدخنة بكل عربة، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب)، ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات.
 

خريطة مونوريل شرق النيل

تم اختيار أماكن وأسماء محطات المونوريل في المرحلة الأولى بحسب خريطة مونوريل شرق النيل، ليربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية... الخ).

ويمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويسهل مونوريل شرق النيل ربط الأماكن بين محافظتي القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي الخفيف"LRT" عند محطة مدينة الفنون والثقافة.

النقل المونوريل موعد تشغيل المونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مقتل عنصرين من شرطة المرور في انفجار سيارة بموسكو

صورة أرشيفية

مساعد وزير التعليم العالي: الطالب الوافد رسالة مصر الثقافية وهدية حضارية للعالم

أرشيفية

استشاري صحة نفسية تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد