في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن طريقة الحصول على خدمات طبية، عن طريق التأمين الصحي بالقاهرة، من خلال الرقم القومي وفقا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في اطار خطة الدولة لتوفير صحة أفضل للمجتمع.



تقليل الأعباء المالية على المواطنين عند الإصابة بالأمراض

نظرا للبحث المتزايد من قبل المواطنين الراغبين في الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن طريقة حجز كشف التأمين الصحي القاهرة بالرقم القومي، والذي يستطيع الفرد من خلاله الحصول على العديد من الخدمات الطبية، إذ يستهدف التأمين الصحي تقليل الأعباء المالية على المواطنين عند الإصابة بالأمراض.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة في توفير صحة أفضل للمجتمع، إذ يقوم الأفراد بحجز كشف التأمين الصحي بالرقم القومي؛ من أجل تشخيص أمراضهم وفقا لنظام التأمين الصحي.



ما هو التأمين الصحي الشامل؟

التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تقدم الدولة من خلاله للمواطنين خدمات طبية للمواطنين بجودة عالية لجميع فئات المجتمع، كما أنها تتكفل بالسداد لغير القادرين عن طريق الاعتماد على الخزانة العامة؛ من أجل خفض معدلات المرض عن طريق تخفيف الأعباء المالية المترتبة على حدوث المرض.



طريقة حجز كشف التأمين الصحي القاهرة بالرقم القومي

يتم حجز كشف التأمين الصحي القاهرة بالرقم القومي، من خلال بعض الخطوات البسيطة، التي تتم من خلال الدخول عبر الموقع

الرسمي لهيئة التأمين الصحي الشامل.



ويستطيع من خلاله الفرد حجز الكشوفات بكل سهولة ويسر، حيث يقوم الفرد بتسجيل الرقم القومي وتحديد سواء كنت موظفا أو معاشات، حيث ينبغي أن يكون الرقم القومي والفئة المحددة وفقا لقانون الانتفاع مطابقين للبيانات المسجلة، وإليكم طريقة حجز كشف التأمين الصحي القاهرة بالرقم القومي كالتالي:

- التوجه إلى موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي لحجز الكشف.

- اضغط على أيقونة حجز العيادات، لتتوجه إلى صفحة تسجيل البيانات.

- كتابة الرقم القومي الخاص بك في الخانات المسجلة بشكل صحيح.

- اختر الفئة الخاصة بك من خانة قانون الانتفاع، واضغط على أيقونة تسجيل.

- التوجه إلى الوحدة الصحية الخاصة بك للاستفادة من التأمين الصحي.

رابط حجز كشف التأمين الصحي

توفر الهيئة العامة للتأمين الصحي، رابط حجز كشف التأمين الصحي من هنـــــــــــــا، للدخول مباشرة على موقع منظومة حجز عيادات التأمين الصحي.



يقوم الراغب في الخدمة بتسجيل البيانات الخاصة به، لكي يستفيد من مميزات التأمين الصحي، حيث تؤكد الهيئة على تقديم الرعاية الجيدة للمواطنين، من أجل الحفاظ على صحة المجتمع من خلال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

رقم حجز كشف التأمين الصحي

أتاحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم حجز كشف التأمين الصحي وهو 15344، حيث يستطيع الفرد من خلاله تحديد موعد للكشف في أقرب وحدة صحية تابعة للنظام الخاص به، وذلك في إطار حرص الدولة من خلال الهيئات الصحية على تسهيل الخدمات للمواطنين.



عيادات التأمين الصحي بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، عن الجهات المتعاقدة لتقديم الرعاية الصحية للمشتركين في نظام التأمين الصحي، والتي قسمت إلى المستشفيات المتعاقدة، المستشفيات النوعية، المستشفيات والمراكز الخاصة، مراكز الكلى، مركز الأشعة، المعامل المتعاقدة، وجاءت كالتالي:

- مستشفى هليوبوليس.

- مستشفى الإصلاح الإسلامي.

- مستشفى الغيطي.

- مستشفى مبرة مصر القديمة.

- مستشفى مبرة المعادي.

- مستشفى معهد ناصر.

- مستشفى الشيخ زايد.

- مستشفى الهلال.

- مستشفى دار الشفاء.

- مستشفى الزيتون التخصصي.

- مستشفى 15 مايو.

ويمكن الاطلاع على جميع عيادات التأمين الصحي بالقاهرة من خلال التوجه إلى هذا الرابـــــــــط.