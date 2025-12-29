مبادرات لتشجير المدارس والمنشآت الصحية في دمياط

أجرى ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية بمدرسة الشهيد المقدم محمد المنير الإعدادية بنات، شهدت “افتتاح مشتل الإدارة التعليمية الجديد”، والذي يضم مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار البيئية.

وخلال تفقده للمشتل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مشتل إدارة فارسكور التعليمية بمدرسة الشهيد المقدم محمد المنير، يُعد خطوة محورية نحو تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية صديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه لا يقتصر على كونه مساحة للزراعة فقط؛ بل يمثل معملًا تعليميًا مفتوحًا يسهم في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي بالتنوع البيولوجي، وتنمية السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطالبات، حيث يستهدف “توفير الشتلات اللازمة لتشجير المدارس والمنشآت التعليمية المحيطة”، إلى جانب تدريب الطالبات على “مهارات الزراعة الحديثة” و"أساليب التكيف مع التغيرات المناخية".

وفي سياق متصل، وضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، شاركت مديرية الشئون الصحية بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، في دعم المبادرات البيئية، حيث جرى تنفيذ أعمال تشجير بعدد من المنشآت الصحية، شملت مستشفى دمياط العام، ومستشفيات الزرقا، والصدر، والجلدية، إلى جانب التشجير بمقار إدارة دمياط الصحية، وإدارة كفر سعد، وإدارة الزرقا، وإدارة كفر البطيخ، في إطار تحسين البيئة الصحية وخلق محيط عمل صديق للبيئة داخل المؤسسات العلاجية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة وحيد عبد ربه، والوحدة المحلية لمدينة الروضة برئاسة سوزان عثمان، مبادرات للتشجير.

وتتواصل فعاليات أسبوع الاستدامة البيئية بكل المنشآت التعليمية والصحية والخدمية على مستوى المحافظة؛ بهدف تقديم نموذج عملي يُحتذى به في التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة، بما يسهم في نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المناخ لدى الأجيال الجديدة.