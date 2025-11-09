قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
خالد يوسف

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والافريقية بصفة عامة، وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة، موعدًا مثيرًا، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025 التي تحتضنها الإمارات، بعدما حسم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك موقعهما في النهائي، حيث نجح الأهلي أولا في حجز مقعده، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي الأول على سيراميكا بنتيجة 2-1، بينما تمكن الزمالك من انتزاع مكانه في النهائي بعدما تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح.

​الاهلى الاكثر تتويجاً والزمالك الوصيف

تستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2024.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، فيما يلعب الزمالك بصفته بطل كأس مصر، ويحمل اللقاء نكهة خاصة باعتباره مواجهة بين أكثر فريقين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الكرة المصرية.

ويسعى الأهلي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه وتعزيز رقمه القياسي في البطولة ويصل إلى الرقم 16، بينما يطمح الزمالك إلى استعادة اللقب وإثبات تفوقه في بداية الموسم الكروي الجديد والوصول إلى اللقب رقم 5 بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد. 

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة مساءً 07:30 بتوقيت أبوظبي.

تملك أكثر من شبكة تلفزيونية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025  ومنها مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك بحسب ما أعلنت المتحدة للرياضة وهى:

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات دبي الرياضية الإماراتية المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات دبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية أبوظبي الرياضية 1بشكل مجاني أيضًا.

بالإمكان أيضًا مشاهده مباراه الاهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025 عن طريق شاشة شبكة قنوات أون سبورت مجانًا أيضًا.

ترددات القنوات الناقلة

تردد قناة أون سبورت الناقلة لـ ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري 2025 كالآتي:

1- القمر الصناعي: نايل سات

2- التردد: 11862

3- معامل الترميز: 27500

4- الاستقطاب: أفقي

5- معامل تصحيح الخطأ 5/6

يأتي تردد قناة دبي الرياضية الإماراتية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025 كالتالي:

ـ التردد: 12418

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل الترميز: 30000

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بينما جاء تردد قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري 2025 كالآتي:

1- التردد: 11411

2- الاستقطاب: أفقي

3- معدل الترميز: 30000

4- معدل تصحيح الخطأ: 3/4

حكم تركي لنهائي السوبر المصري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إسناد مباراة الأهلي والزمالك، إلى طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل أوميت ميلر، فيما تقرر إسناد مباراة سيراميكا وبيراميدز، لتحديد المركزين الثالث والرابع إلى طاقم تحكيم دولي إماراتي.

ـ التركي خليل أوموت ميلر حكمًا للساحة.

ـ التركي جيهون سيسيجوزال حكمًا مساعدًا.

ـ التركي عبدالله بورا حكمًا مساعدًا.

ـ  الإماراتي سهيل الملا حكمًا رابعًا.

ـ المجري إستفان فاد حكمًا لتقنية الفيديو.

ـ المكسيكي أنخيل بيو حكم فار مساعد.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك 

يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، المُعلق الرياضي المُميز فارس عوض، إضافة إلى عامر عبدالله، لقناة أبو ظبي، والمميز التونسي رؤوف خليف عبر قناة دبي الرياضية الاماراتية، بينما يتواجد المُعلق الرياضي المصري الشهير بلال علام، وأيمن الكاشف، على قناة اون سبورت.

مواجهة بلا حسابات مباراة الأهلي والزمالك نهائي السوبر كرة القدم العربية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

فهد عبد المحسن، القيادي بحزب الجيل

قيادي بحزب الجيل: المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني تعكس وعي المصريين

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب

برلمانية: المصريين في الخارج قدموا صورة رائعة في التصويت بانتخابات مجلس النواب

حزب مصر القومي يعقد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بميت الفرماوي لدعم مرشحه بانتخابات النواب 2025

حزب مصر القومي يعقد مؤتمرًا بميت الفرماوي لدعم مرشحه بانتخابات النواب

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد