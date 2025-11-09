موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والافريقية بصفة عامة، وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة، موعدًا مثيرًا، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025 التي تحتضنها الإمارات، بعدما حسم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك موقعهما في النهائي، حيث نجح الأهلي أولا في حجز مقعده، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي الأول على سيراميكا بنتيجة 2-1، بينما تمكن الزمالك من انتزاع مكانه في النهائي بعدما تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح.

​الاهلى الاكثر تتويجاً والزمالك الوصيف

تستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2024.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، فيما يلعب الزمالك بصفته بطل كأس مصر، ويحمل اللقاء نكهة خاصة باعتباره مواجهة بين أكثر فريقين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الكرة المصرية.

ويسعى الأهلي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه وتعزيز رقمه القياسي في البطولة ويصل إلى الرقم 16، بينما يطمح الزمالك إلى استعادة اللقب وإثبات تفوقه في بداية الموسم الكروي الجديد والوصول إلى اللقب رقم 5 بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة مساءً 07:30 بتوقيت أبوظبي.

تملك أكثر من شبكة تلفزيونية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025 ومنها مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك بحسب ما أعلنت المتحدة للرياضة وهى:

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات دبي الرياضية الإماراتية المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات دبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية أبوظبي الرياضية 1بشكل مجاني أيضًا.

بالإمكان أيضًا مشاهده مباراه الاهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025 عن طريق شاشة شبكة قنوات أون سبورت مجانًا أيضًا.

ترددات القنوات الناقلة

تردد قناة أون سبورت الناقلة لـ ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري 2025 كالآتي:

1- القمر الصناعي: نايل سات

2- التردد: 11862

3- معامل الترميز: 27500

4- الاستقطاب: أفقي

5- معامل تصحيح الخطأ 5/6

يأتي تردد قناة دبي الرياضية الإماراتية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي السوبر المصري 2025 كالتالي:

ـ التردد: 12418

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل الترميز: 30000

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بينما جاء تردد قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري 2025 كالآتي:

1- التردد: 11411

2- الاستقطاب: أفقي

3- معدل الترميز: 30000

4- معدل تصحيح الخطأ: 3/4

حكم تركي لنهائي السوبر المصري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إسناد مباراة الأهلي والزمالك، إلى طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل أوميت ميلر، فيما تقرر إسناد مباراة سيراميكا وبيراميدز، لتحديد المركزين الثالث والرابع إلى طاقم تحكيم دولي إماراتي.

ـ التركي خليل أوموت ميلر حكمًا للساحة.

ـ التركي جيهون سيسيجوزال حكمًا مساعدًا.

ـ التركي عبدالله بورا حكمًا مساعدًا.

ـ الإماراتي سهيل الملا حكمًا رابعًا.

ـ المجري إستفان فاد حكمًا لتقنية الفيديو.

ـ المكسيكي أنخيل بيو حكم فار مساعد.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، المُعلق الرياضي المُميز فارس عوض، إضافة إلى عامر عبدالله، لقناة أبو ظبي، والمميز التونسي رؤوف خليف عبر قناة دبي الرياضية الاماراتية، بينما يتواجد المُعلق الرياضي المصري الشهير بلال علام، وأيمن الكاشف، على قناة اون سبورت.