توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

قالت سمر محمد متولى خلال لقائها فى بودكاست “boom shoot” الذى يذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوى ، إن والدها محمد متولى توفى بشكل مفاجيء خلال جلوسه فى المنزل بعد اتفاقه على موعد اوردر تصوير مع المخرج معتز التونى كان من المقرر أن يحضره ثانى يوم ولكنه توفى بعدها بربع ساعة فقط.

وأضافت سمر محمد متولي، أن الخبر كان بمثابة صدمة ومفاجأة واللويكشن أنهار وأن سبب الوفاة جاء طبيعي دون ان يشعر بتعب أو مروره بحالة نفسية.

وعن آخر رسالة وجهها لها والدها، قالت سمر : “بابى قالى قبل وفاته الصبح انتى قوية وبتستحملى كويس ودا عشان انا قبل كدة عملت عملية ليزك فى عيني كنت بالنسباله قوية، وبعدها عرفت انه وقت العملية كان بيعيط، بالرغم انه كان طول الوقت قوى قدامنا رغم حنيته”.

وعن كواليس تعاونه مع أبرز النجوم ، قالت سمر محمد متولى، إن والدها كان بيحب التعاون مع الزعيم عادل إمام والفنانين: سعيد صالح ومدحت صالح وفيفى عبده.

وعن آخر لحظات تذكرت والدها ، قالت سمر محمد متولى انها تتذكر والدها بشكل دائم فى كل الأوقات وتدعى له بالرحمة وأنه تمشى على خطاه وأنه تشعر طوال الوقت أنها تؤدى رسالتها على أكمل وجه بسبب والدها.

وعن افتقدها لوالدها ، قالت سمر متولي أنها طوال الوقت تفتقد والدها وأنها بتحب ان تشاهد أعماله طوال الوقت .

سمر محمد متولى تكشف بداية دخولها الفن

وكشفت سمر محمد متولى عن بداية دخولها الفن وانها درست فى كلية الفنون الجميلة، ثم اتجهت لمجال العمل فى البنوك ثم انطلقت مسيرتها الفنية وكان اول عمل هو مشاركتها فى فيلم “فيفا اطاطا” رفقة والدها الراحل محمد متولى والفنانة إيمى سمير غانم وانها اترشحت للدور عن طريق المخرج سامح عبد العزيز عن طريق الصدفة.