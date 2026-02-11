الوعي يقدم حزمة اقتراحات عاجلة لتطوير شبكة الطرق بمحافظة كفر الشيخ

تقدم النائب الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ بحزمة من الاقتراحات برغبة العاجلة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمحافظة كفر الشيخ لما تمثله من أولوية قصوى تمس حياة المواطنين اليومية.

وطالب رئيس حزب الوعي بسرعة تطوير ورفع كفاءة طريق دسوق – قلين بطول يقارب 17 كيلومترا مؤكدًا أن استمرار تدهور الطريق يمثل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين ويعوق حركة التنمية والتجارة بين المراكز الحيوية بالمحافظة.

كما شملت الاقتراحات برغبة تطوير الطريق الرابط بين قرى الكوم الكبير ومحي بيك وسيدي جامع بمركز دسوق والذي يخدم كثافات سكانية كبيرة ويعاني من الإهمال وغياب الصيانة الدورية بما يفرض عبئا يوميا على المواطنين ويؤثر سلبا على حركة الخدمات والطوارئ.

وفي السياق ذاته تقدم النائب باقتراح برغبة لتطوير طريق قرية منية المرشد بمركز مطوبس إلى جانب إنشاء موقف حضاري متكامل يخدم أهالي القرية والقرى التابعة في ظل غياب أي حلول تنظيمية لحركة المواصلات وما يترتب عليه من فوضى مرورية ومخاطر أمنية.

وأكد الدكتور باسل عادل أن حزب الوعي لن يكتفي بتشخيص المشكلات بل يواصل الضغط البرلماني من أجل تحويل مطالب المواطنين إلى قرارات تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة مشددا على أن تطوير البنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق هو مدخل أساسي لتحقيق العدالة المكانية والتنمية المتوازنة بين المحافظات.