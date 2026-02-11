قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عضو بالشيوخ: الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لتحقيق التنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات   رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن التركيز على التنمية الاقتصادية، الأمن القومي، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي ليس خياراً بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الدولة ورفاهية المواطنين.

وأشار سمير، لـ"صدي البلد"،  إلى أن إلزام كل وزارة بوضع خطة تنفيذية محددة تشمل الأهداف والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، يضمن متابعة دقيقة وشفافية مستمرة، ويعكس توجه الدولة نحو حكامة فعّالة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

 القضايا الاقتصادية والإصلاح المالي

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً مكثفاً بين الحكومة والبرلمان، خصوصاً في القضايا الاقتصادية والإصلاح المالي، بما يحقق الانسجام بين سياسات الدولة وأولويات المواطنين، مع ضرورة الابتكار في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة.

وختم سمير تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة، مؤكداً أن الحوار الشفاف والمشاركة الشعبية الفاعلة هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات وتحقيق آماله وطموحاته.

نائب الشيوخ الحكومة التنمية المستدامة

