أوقاف بني سويف: المديرية تولي عناية خاصة بكتاتيب تحفيظ القرآن

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وحرصًا على دعم مسيرة تحفيظ كتاب الله، تفقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف، يرافقه الشيخ رجب حسين مدير شئون الإدارات، والشيخ محمود عامر مسؤول الإرشاد الديني، كتابًا لتحفيظ القرآن الكريم بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر، للوقوف على سير العمل ومستوى الأداء داخل الكتاب.

وخلال جولته، تابع فضيلته انتظام الحلقات، واستمع إلى نماذج من تلاوات الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة في تعليم القرآن الكريم، ومؤكدًا على أهمية العناية بالنشء وتوفير البيئة المناسبة لحفظ كتاب الله وتعلم أحكامه.

وفي ختام الزيارة، قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من الطلاب والطالبات المتفوقين بالكتاب، تشجيعًا لهم وتحفيزًا على الاستمرار في التفوق، داعيًا الله أن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

وأكد فضيلته أن المديرية تولي عناية خاصة بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم، لما لها من دور أصيل في بناء الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم والأخلاق في نفوس الأبناء.