محافظ بني سويف يُهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد والعام الجديد

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نيافة القُمص"بولس فهمي" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث أعرب عن خالص تهانيه القلبية وأرق الأًمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق 25 ديسمبر 2025 " للطائفة الكاثوليكية " ، فضلا عن تقديم التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد 2026.

كما بعث محافظ بني سويف برقية تهنئة لنيافة الأنبا توماس عدلي"مطران الأقباط الكاثوليك لمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم " هنأه خلاله بهاتين المناسبتين ، داعيا المولى عزوجل أن يُعيدهما على نيافته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء ، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.