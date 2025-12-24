دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف

نظمت جامعة بنى سويف اليوم، برئاسة الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس الجامعة ورشة عمل توعوية حول “دور العمارة الحديثة والتصميمات المعمارية الذكية فى تحقيق التهوية والإنارة الطبيعية للمبانى وتقليل استهلاك الطاقة”حاضر فيها الدكتورة خديجة شقرة المدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم.

يأتي ذلك ضمن دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الهدف الحادى عشر المعنى بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتعزيز الوعى المجتمعى بقضايا الاستدامة البيئية.

وأكدت الدكتورة خديجة شقرة خلال الورشة، أن العمارة الحديثة لم تعد تقتصر على الجانب الجمالى فقط، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا فى تحقيق الاستدامة البيئية، موضحة أهمية الاعتماد على الحلول التصميمية التى تراعى المناخ المحلى واتجاهات الرياح ومسار الشمس، بما يسهم فى توفير بيئة داخلية صحية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

واستعرضت “شقرة” نماذج وتطبيقات معمارية ناجحة أبرزت دور التهوية الطبيعية والإضاءة النهارية فى خفض معدلات استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة داخل المبانى، مشيرة إلى أن نشر هذه المفاهيم يمثل خطوة مهمة نحو ترشيد الموارد والحفاظ على البيئة، ولا يقتصر أثرها على تحقيق وفر اقتصادى فحسب، بل يمتد ليشمل الحد من الانبعاثات الضارة ومواجهة أزمات الطاقة والمياه ونضوب الموارد الطبيعية.

وخلال الورشة وجهت الدكتورة خديجة شقرة، رسالة تهنئة إلى أهالى بنى سويف بمناسبة الامتدادات العمرانية الجديدة، كما وجهت رسالة إلى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، دعت خلالها إلى تطبيق معايير الاستدامة والرقمنة وزيادة الوعى البيئى فى التوسعات العمرانية والمعمارية الجديدة التى جرى اعتمادها مؤخرًا.

وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، الذين أشادوا بالطرح العلمى المبسط وقدرته على الربط بين الجانب الأكاديمى والتطبيق العملى بما يخدم المجتمع، وتأتى هذه الفعالية ضمن جهود الدكتورة خديجة شقرة لتعزيز الثقافة المعمارية المستدامة ودعم توجه الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.