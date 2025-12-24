قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد مستوى الخدمة بوحدة طب الأسرة في إهناسيا.. والأوقاف تعقد دورة توعوية عن قضية الغُرم للواعظات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمة بوحدة طب الأسرة في إهناسيا
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته،لتفقد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين،ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية ،والتي تتقاطع بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين.

زار المحافظ "اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية ميانة التابعة لإدارة اهناسيا، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمة المقدمة  في قطاع الصحة وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا،  "،الدكتور محمد طارق مدير إدارة  اهناسيا الصحية.

وتابع المحافظ سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة التي شملت : الإسعافات الأولية،الأسنان ،المعمل،التثقيف الصحي،مكتب الصحة، غرفة المشورة ، تنظيم الأسرة ، موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
 

جامعة بني سويف تنظم زيارة ميدانية لدار الأيتام لتعزيز المسؤولية المجتمعية
نظمت إدراة رعاية الشباب بكلية علوم الأرض تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة ميدانية لدار الأيتام ، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة وتعميق قيم التكافل الإنساني والترابط الاجتماعي لدى الطلاب ، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام عبد الرحمن، عميد الكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي أبو السعود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب بالكلية.

أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية عن قضية الغُرم للواعظات
عقدت مديرية أوقاف بني سويف دورة توعوية متخصصة حول قضية الغارمين والغرامات للواعظات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار الدور المجتمعي والدعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف.

وحاضرت في الدورة  علياء مصطفى، مسؤول أول بمؤسسة مصر الخير – مكتب بني سويف، حيث تناولت آليات التعامل مع قضايا الغارمين، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعمهم، وسبل الوقاية من الوقوع في الغُرم، مع عرض نماذج واقعية وجهود المؤسسة في هذا الملف الإنساني المهم.

وتناولت الدورة التعريف بقضية الغارمين من منظور شرعي وإنساني، وبيان خطورتها وآثارها الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي في الوقاية من الوقوع في الغُرم، ودور الواعظات في نشر ثقافة الوعي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

وزير الشباب والرياضة

ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الأنبا بيسنتي

سيامة دياكونين جديدين لكنيسة «الملاك ميخائيل» بقرية المعصرة | صور

موعد مباريات مصر وجنوب افريقيا

موعد مباريات مصر وجنوب أفريقيا

المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري للناخبين: شاركوا فلقد اقتربنا على الانتهاء من استحقاق انتخابات مجلس النواب

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد