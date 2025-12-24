أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد مستوى الخدمة بوحدة طب الأسرة في إهناسيا.. والأوقاف تعقد دورة توعوية عن قضية الغُرم للواعظات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمة بوحدة طب الأسرة في إهناسيا

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته،لتفقد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين،ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية ،والتي تتقاطع بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين.

زار المحافظ "اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية ميانة التابعة لإدارة اهناسيا، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمة المقدمة في قطاع الصحة وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا، "،الدكتور محمد طارق مدير إدارة اهناسيا الصحية.

وتابع المحافظ سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة التي شملت : الإسعافات الأولية،الأسنان ،المعمل،التثقيف الصحي،مكتب الصحة، غرفة المشورة ، تنظيم الأسرة ، موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.



جامعة بني سويف تنظم زيارة ميدانية لدار الأيتام لتعزيز المسؤولية المجتمعية

نظمت إدراة رعاية الشباب بكلية علوم الأرض تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة ميدانية لدار الأيتام ، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة وتعميق قيم التكافل الإنساني والترابط الاجتماعي لدى الطلاب ، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام عبد الرحمن، عميد الكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي أبو السعود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب بالكلية.

أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية عن قضية الغُرم للواعظات

عقدت مديرية أوقاف بني سويف دورة توعوية متخصصة حول قضية الغارمين والغرامات للواعظات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار الدور المجتمعي والدعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف.

وحاضرت في الدورة علياء مصطفى، مسؤول أول بمؤسسة مصر الخير – مكتب بني سويف، حيث تناولت آليات التعامل مع قضايا الغارمين، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعمهم، وسبل الوقاية من الوقوع في الغُرم، مع عرض نماذج واقعية وجهود المؤسسة في هذا الملف الإنساني المهم.

وتناولت الدورة التعريف بقضية الغارمين من منظور شرعي وإنساني، وبيان خطورتها وآثارها الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي في الوقاية من الوقوع في الغُرم، ودور الواعظات في نشر ثقافة الوعي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.