أخبار بني سويف| ورشة عمل لتعزيز جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس الجامعة يشهد فعاليات مؤتمر دعم الصحة النفسية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات مؤتمر دعم الصحة النفسية والمجتمعية بالتعاون مع نادي الروتاري

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مؤتمر "دعم الصحة النفسية والمجتمعية"، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع لجنة الصحة النفسية والمجتمعية بنادي الروتاري، وذلك بحضور الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حسام فرحات، محافظ نادي الروتاري، والدكتور عبد اللطيف هشام، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس فرع النادي ببني سويف، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء النادي.

وأكد رئيس الجامعة ان المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدا ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالصحة النفسية لطلابها ومنسوبيها، إيمانًا منها بأن الصحة النفسية هي ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والاستقرار المجتمعي ، وثمن التعاون المثمر مع نادي الروتاري، الذي يعكس روح الشراكة المجتمعية في خدمة القضايا المجتمعية.



"بني سويف" تنظم ورشة عمل لتعزيز جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار دور الجامعة الريادي في دعم القضايا المجتمعية، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ورشة عمل بعنوان «جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق هذه الفئة ومتطلبات دمجهم الشامل. جاءت الفعالية بإشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية، وبمشاركة تنفيذية من الدكتور محمد أحمد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، حيث حاضر فيها الدكتور أبو ضيف مختار بكلية العلوم لذوي الاحتياجات الخاصة. جاء ذلك بحضور نخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تضع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التمكين الحقيقي لهم وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية ضامنة لحقوقهم. مشدداً على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتقديم دعم يتجاوز المساعدات التقليدية إلى مرحلة التمكين والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

وكيل أوقاف بني سويف يتابع سير العمل ويشدد على سرعة إنجاز الملفات ومراعاة الدقة والضبط والإتقان

اجتمع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، اليوم ، بمدير شؤون الإدارات، ومسؤول مكتب المتابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، والوقوف على مستوى الأداء، ومتابعة انتظام العمل بالمساجد، وإنجاز الملفات المطلوب الانتهاء منها في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، ناقش فضيلته آليات المتابعة الميدانية للمساجد، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة اليومية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والدعوي.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي أن المرحلة الحالية تتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة إنجاز الملفات دون تأخير، مع الالتزام الكامل بالدقة وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن حسن الأداء والانضباط الوظيفي هما الأساس للارتقاء بالعمل الدعوي وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.