"بني سويف" تنظم ورشة عمل لتعزيز جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار دور الجامعة الريادي في دعم القضايا المجتمعية، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ورشة عمل بعنوان «جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق هذه الفئة ومتطلبات دمجهم الشامل. جاءت الفعالية بإشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية، وبمشاركة تنفيذية من الدكتور محمد أحمد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، حيث حاضر فيها الدكتور أبو ضيف مختار بكلية العلوم لذوي الاحتياجات الخاصة. جاء ذلك بحضور نخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تضع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التمكين الحقيقي لهم وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية ضامنة لحقوقهم. مشدداً على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتقديم دعم يتجاوز المساعدات التقليدية إلى مرحلة التمكين والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

ومن جانبه، وجّه الدكتور هنداوي عبداللاهي، عميد الكلية، الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للأنشطة التي تمس قضايا المجتمع، مؤكداً أن كلية الخدمة الاجتماعية تعمل من خلال برامجها البحثية والميدانية على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الهمم.

وأضاف أن الورشة ركزت على أهمية التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال لتقديم الدعم الأمثل، بما يضمن استقلالية هذه الفئة وصون كرامتهم، لافتاً إلى أن الكلية تسخر كافة إمكانياتها الأكاديمية لتقديم رؤى علمية تسهم في تحسين واقعهم اليومي في مجالات التعليم والصحة والعمل.