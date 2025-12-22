آداب بني سويف تستقبل مجموعة أوراق برايل مهداة للقاعة السمعبصرية بالمكتبة

استقبلت كلية الآداب جامعة بني سويف 40 “روزمة ”من أوراق" برايل" مهداة للقاعة السمعبصرية بمكتبة الكلية للطباعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وبرعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، ونواب رئيس الجامعة و الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية ، بالتعاون مع مجموعة تيتان للأسمنت.

وجاءت المبادرة بدعم من عمرو رضا المدير التنفيذي لمجموعة تيتان للأسمنت، وإيمانًا منه بأهمية المشاركة المجتمعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبمشاركة المهندس حسام طه مدير مصنع تيتان للأسمنت ببني سويف، والكابتن توني عثمان، مستشار العلاقات العامة للمجموعة.

وأعربت الدكتورة عزة جوهري عن خالص شكرها وتقديرها لمجموعة تيتان للأسمنت على دعمها للقاعة السمعبصرية، مؤكدة حرص كلية الآداب على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكافئة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الفعالية حضور الكابتن توني عثمان ممثلا عن المجموعة، حيث دار حوار ودي مع الطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، مقدمين الشكر لمجموعة تيتان للأسمنت على دعمها، كما تم تشغيل طابعة برايل وطباعة أول مقرر دراسي للطلاب، في خطوة تعكس الاهتمام العملي بتلبية احتياجاتهم التعليمية.