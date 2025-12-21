قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول رجب 1447هـ للرزق وتيسير الأمور كما ورد في السنة
ضربة واحدة أنهت حياته.. تحريات الأمن تكشف لغز قتل أخ لشقيقه بالبدرشين
انتحلت صفة طبيبة تجميل.. مستريحة أجنبية تنصب على المواطنين في الشيخ زايد
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التحكم الذكي لترشيد الكهرباء.. ورشة عمل بكلية التكنولوجيا في بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم ورشة عمل بعنوان «أنظمة التحكم الذكية لترشيد استهلاك الكهرباء»، وذلك بإشراف الدكتور أبوالحسن عبدالموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مرفت رفعت، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور عصام حمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السيد ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد علي غالب ، رئيس قسم تكنولوجيا التحكم في العمليات؛ حاضر فيها الدكتور محمد البرلسي، المدرس بقسم تكنولوجيا التحكم في العمليات.

وأكد رئيس الجامعة أن الورشة تأتي ضمن فعاليات مسابقة «أفضل كلية رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لا سيما الهدف السابع المعني بـ «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، والهدف الحادي عشر الهادف إلى بناء «مدن ومجتمعات محلية مستدامة». حيث استُهلت الجلسات بتأصيل مفهوم الترشيد الذكي للطاقة وأهميته الاستراتيجية في مواجهة التحديات الراهنة بقطاع الكهرباء محليًا وعالميًا، مع استعراض الفروق الجوهرية بين الأساليب التقليدية والأنظمة الذكية التي تعتمد على الحساسات ووحدات التحكم لاتخاذ قرارات تلقائية في الزمن الحقيقي.

وفي سياق متصل، اوضح الدكتور طارق علي، أن الورشة استعرضت المبادئ الأساسية لأنظمة التحكم ودورها المحوري في رفع كفاءة الاستخدام وتقليل الفقد الكهربائي، فضلًا عن إطالة العمر الافتراضي للمعدات وخفض التكلفة المادية. كما تضمنت الورشة عرضًا لنماذج تطبيقية في مجالات الإضاءة والتكييف والمصاعد والمنشآت الصناعية، مع تسليط الضوء على تقنيات «إنترنت الأشياء»  وتحليل البيانات كأدوات هندسية فعالة لإدارة الطاقة؛ ما يرسخ مفهوم التحكم الذكي كمنظومة تقنية متكاملة وليس مجرد سلوك ترشيدي اعتيادي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مرفت رفعت عن اعتزاز الكلية بتنظيم هذه الفعاليات التي تدمج الجانب الأكاديمي بالتوجهات الوطنية، مشيرةً إلى أن الورشة سلطت الضوء على الدور المحوري للطاقة الشمسية ليس فقط كبديل نظيف، بل كعنصر أساسي في تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، خاصة خلال ساعات الذروة. وأوضحت أن دمج تقنيات الطاقة المتجددة مع أنظمة التحكم الذكي يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة إدارة الأحمال وتقليل الفاتورة الاستهلاكية، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030" للتوسع في الطاقة الخضراء.

بني سويف الفشن جامعة بني سويف

