قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«تعيين غير مُختص أشعل الأزمة».. عمرو الخشاب يروي تفاصيل استبعاده عن منتخب مصر قبل كأس العرب
احذر .. الحبس سنة عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
استشاري جلدية يحذّر من أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تستعد لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
سعر الدولار صباح اليوم الأحد 21-12-2025
قاتلة نجلها بالمعصرة أمام النيابة: مكنش في دماغي يحصله حاجة «خاص»
500 ألف نازح .. الداخلية الكمبودية تحذّر: الوضع على الحدود بالغ السوء
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يناقش التقرير السنوي للإدارات النوعية بالتعليم.. وتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي للإدارات النوعية بمديرية التعليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دعم ورعاية الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم العلمية والفنية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة المجتمعية في قطاع التعليم يمثل عنصرًا محوريًا في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أعدته أمل الهواري وكيلة الوزارة، والمتضمن التقرير السنوي وما تحقق من إنجازات بعدد من الإدارات النوعية، وعلى رأسها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وإدارة المشاركة المجتمعية.

تموين بني سويف: تحرير 290 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة
نظمت مديرية الشباب والرياضة برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعالية لتحويل الميادين والشوارع والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة لممارسة الرياضة، وذلك تحت مظلة مبادرة "لياقة المصريين"، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ومتابعة من الدكتورة وفاء موسى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.


وأوضح هشام الجبالي مدير عام المديرية، أن المبادرة_التي تشرف على تنفيذها إدارة التنمية الرياضية_ تتضمن أنشطة رياضية منتظمة ومعتدلة _يتم تنفيذها بشكل أسبوعي _تناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية لكلا الجنسين، مثل المشي والجري والتمرينات الرياضية، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين لضمان ممارسة آمنة وفعالة. ويهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الرياضة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية وبناءة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، باعتبار أن الرياضة أساس لحياة متوازنة مليئة بالطاقة والنشاط. 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

والدة شيماء جمال

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس فى قائمة أفضل 21% بتصنيف Green Metric 2025

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل ممثلي المدارس والمؤسسات بالإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

طه جبريل يتسلم جائزة أفضل تغطية فنية لصدى البلد خلال احتفالية جوائز أمال العمدة

«صدى البلد» يحصد جائزة أفضل تغطية خلال احتفالية جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي| صور

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد