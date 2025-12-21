أخبار بني سويف| المحافظ يناقش التقرير السنوي للإدارات النوعية بالتعليم.. وتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي للإدارات النوعية بمديرية التعليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دعم ورعاية الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم العلمية والفنية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكة المجتمعية في قطاع التعليم يمثل عنصرًا محوريًا في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أعدته أمل الهواري وكيلة الوزارة، والمتضمن التقرير السنوي وما تحقق من إنجازات بعدد من الإدارات النوعية، وعلى رأسها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وإدارة المشاركة المجتمعية.

تموين بني سويف: تحرير 290 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة

نظمت مديرية الشباب والرياضة برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعالية لتحويل الميادين والشوارع والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة لممارسة الرياضة، وذلك تحت مظلة مبادرة "لياقة المصريين"، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ومتابعة من الدكتورة وفاء موسى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.



وأوضح هشام الجبالي مدير عام المديرية، أن المبادرة_التي تشرف على تنفيذها إدارة التنمية الرياضية_ تتضمن أنشطة رياضية منتظمة ومعتدلة _يتم تنفيذها بشكل أسبوعي _تناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية لكلا الجنسين، مثل المشي والجري والتمرينات الرياضية، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين لضمان ممارسة آمنة وفعالة. ويهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الرياضة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية وبناءة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، باعتبار أن الرياضة أساس لحياة متوازنة مليئة بالطاقة والنشاط.