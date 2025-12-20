قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل سريع من محافظ أسوان لنفي شائعات توقف خدمة التأمين الصحي..ماذا فعل؟
مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالرقم القومي
نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض
حليمة: العلاقات الروسية - الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها
زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
بني سويف .. اجتماع لمتابعة المُستجدات والجهود المبذولة في ملف التعديات

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماعاً اليوم ، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولى المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية ورؤساء القرى ، وذلك لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف التعديات ومواجهة المتغيرات المكانية القانونية.
 خلال الاجتماع ، تم استعراض بيان مُفصل بموقف المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة،وبيان موقفها القانوني الصادر لها ترخيص والمتغيرات التي تمت بالمخالفة ، حيث استعرض مدير وحدة المتغيرات بالديوان العام ، تقرير شامل بإجمالي المتغيرات بكل وحدة محلية وقروية بشكل متدرج ومرتب من المناطق الأعلى في  المتغيرات إلى الأقل ، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تلك التعديات من إزالات.

ونوّه السكرتير العام عن تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"، باستمرار المتابعة وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها،ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات وفي إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية قبل استقرارها والتصدي للبناء المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

بني سويف محافظة بني سويف بني سويف الجديدة

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

معرض

تكنولوجيا تقود المستقبل .. استعراض حلول التنقل الكهربائي الذكي في EVs Electrify Egypt 2025

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

أغطية مقاعد لوسيد

أغطية مقاعد هذه السيارات تعرض سائقيها للموت

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

