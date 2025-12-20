بني سويف .. اجتماع لمتابعة المُستجدات والجهود المبذولة في ملف التعديات

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماعاً اليوم ، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولى المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية ورؤساء القرى ، وذلك لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف التعديات ومواجهة المتغيرات المكانية القانونية.

خلال الاجتماع ، تم استعراض بيان مُفصل بموقف المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة،وبيان موقفها القانوني الصادر لها ترخيص والمتغيرات التي تمت بالمخالفة ، حيث استعرض مدير وحدة المتغيرات بالديوان العام ، تقرير شامل بإجمالي المتغيرات بكل وحدة محلية وقروية بشكل متدرج ومرتب من المناطق الأعلى في المتغيرات إلى الأقل ، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تلك التعديات من إزالات.

ونوّه السكرتير العام عن تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"، باستمرار المتابعة وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها،ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات وفي إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية قبل استقرارها والتصدي للبناء المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.