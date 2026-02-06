النجمان يرفعان سقف الأرقام القياسية| محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة أثرياء أفريقيا

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز خطف الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش الأضواء خارج المستطيل الأخضر، بعد دخولهما قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في أفريقيا لعام 2026.

صراع قوي داخل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، خلف أرسنال المتصدر الذي يملك 53 نقطة في صراع مشتعل على لقب البريميرليج.

تصنيف بريطاني يبرز نجوم أفريقيا

ووفقًا لتصنيف نشرته شبكة Givemesport البريطانية، تواجد نجما منتخب مصر والمحترفان في صفوف ليفربول ومانشستر سيتي ضمن قائمة تضم أعلى اللاعبين أجرًا في القارة الأفريقية، والتي جاءت انعكاسًا للارتفاع الكبير في رواتب نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

الدوريات الأوروبية تقود طفرة الرواتب

وأكدت الشبكة البريطانية أن كرة القدم الأفريقية شهدت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين هجرة واسعة للمواهب إلى كبرى الدوريات العالمية وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استقطب عددًا كبيرًا من النجوم الأفارقة وأسهم في تعزيز الانتشار العالمي للعبة.

وأضافت أن القفزات الكبيرة في رواتب اللاعبين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، دفعت الشبكة لإعداد قائمة تضم أعلى 22 لاعب كرة قدم أفريقي أجرًا في العالم، تنوعت بين نجوم الدوريات الأوروبية والدوري السعودي.

محمد صلاح في المركز الرابع ومرموش سادسًا

وحسب التقرير، احتل محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في أفريقيا لعام 2026، حيث يتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول.

فيما جاء عمر مرموش في المركز السادس براتب أسبوعي يصل إلى 295 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي ليؤكد مكانته بين نخبة نجوم القارة السمراء.

بعد اقتصادي يزيد سخونة القمة

ويمنح هذا التصنيف قمة ليفربول ومانشستر سيتي بُعدًا إضافيًا، في ظل الصدام المصري الخاص بين اثنين من أعلى لاعبي أفريقيا من حيث القيمة الفنية والعائد المادي، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها بشغف كبير.