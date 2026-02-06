قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجمان يرفعان سقف الأرقام القياسية| محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة أثرياء أفريقيا

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
منتصر الرفاعي

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز خطف الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش الأضواء خارج المستطيل الأخضر، بعد دخولهما قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في أفريقيا لعام 2026.

صراع قوي داخل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، خلف أرسنال المتصدر الذي يملك 53 نقطة في صراع مشتعل على لقب البريميرليج.

تصنيف بريطاني يبرز نجوم أفريقيا

ووفقًا لتصنيف نشرته شبكة Givemesport البريطانية، تواجد نجما منتخب مصر والمحترفان في صفوف ليفربول ومانشستر سيتي ضمن قائمة تضم أعلى اللاعبين أجرًا في القارة الأفريقية، والتي جاءت انعكاسًا للارتفاع الكبير في رواتب نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

الدوريات الأوروبية تقود طفرة الرواتب

وأكدت الشبكة البريطانية أن كرة القدم الأفريقية شهدت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين هجرة واسعة للمواهب إلى كبرى الدوريات العالمية وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استقطب عددًا كبيرًا من النجوم الأفارقة وأسهم في تعزيز الانتشار العالمي للعبة.

وأضافت أن القفزات الكبيرة في رواتب اللاعبين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، دفعت الشبكة لإعداد قائمة تضم أعلى 22 لاعب كرة قدم أفريقي أجرًا في العالم، تنوعت بين نجوم الدوريات الأوروبية والدوري السعودي.

محمد صلاح في المركز الرابع ومرموش سادسًا

وحسب التقرير، احتل محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في أفريقيا لعام 2026، حيث يتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول.

فيما جاء عمر مرموش في المركز السادس براتب أسبوعي يصل إلى 295 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي ليؤكد مكانته بين نخبة نجوم القارة السمراء.

بعد اقتصادي يزيد سخونة القمة

ويمنح هذا التصنيف قمة ليفربول ومانشستر سيتي بُعدًا إضافيًا، في ظل الصدام المصري الخاص بين اثنين من أعلى لاعبي أفريقيا من حيث القيمة الفنية والعائد المادي، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها بشغف كبير.

ليفربول مانشستر سيتي ليفربول ومانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش محمد صلاح وعمر مرموش الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

ارشيفية

ابن بلده.. عامل أجنبي ينهي حياة آخر داخل مخبز بالهرم

المتهمين

نصبوا على المواطنين.. سقوط المتهمين بإدارة منصة STEP

اللافتات

حقيقة عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد