عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
رياضة

صلاح بين القمة والرحيل.. مستقبل غامض يربك حسابات ليفربول قبل مواجهة السيتي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

أثار محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول حالة من القلق داخل أروقة النادي الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في ظل تصاعد التكهنات بشأن مستقبله واقتراب نهاية مشواره مع الفريق الأحمر داخل أسوار أنفيلد.

قمة أنفيلد تشهد مواجهة مصرية منتظرة

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة تحظى باهتمام خاص كونها تشهد مواجهة مصرية بين محمد صلاح وعمر مرموش نجم السيتي.

مؤشرات الرحيل تتزايد رغم محاولات التهدئة

ووفقًا لما أورده موقع «جول» العالمي فإن جميع المؤشرات داخل النادي تشير إلى أن العلاقة بين محمد صلاح وليفربول تسير نحو فصلها الأخير رغم محاولات احتواء الأزمة التي نشبت بين اللاعب والمدرب آرني سلوت في ديسمبر الماضي والتي تم التعامل معها إعلاميًا بهدوء.

وأشار التقرير إلى أن الشعور بقرب الانفصال لا يزال حاضرًا داخل النادي خاصة مع دخول النجم المصري عامه الأخير في عقده ما يجعل صيف 2026 الفرصة الأخيرة أمام ليفربول لتحقيق مكاسب مالية من بيع أحد أبرز نجومه، بدلًا من رحيله مجانًا.

الدوري السعودي يترقب موقف النجم المصري

وأضاف التقرير أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تتابع عن كثب تطورات موقف محمد صلاح، ضمن خطتها لاستقطاب أبرز الأسماء المؤثرة في كرة القدم العربية والعالمية، مؤكدة استعدادها لتقديم عروض مالية ضخمة قد تضع إدارة ليفربول أمام قرار صعب.

وأوضح أن إدارة ليفربول تدرك جيدا صعوبة مقاومة أي عرض مالي استثنائي قد يصل في الفترة المقبلة، وهو ما يزيد من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل محمد صلاح ويلقي بظلاله على أجواء الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي.

ووضع الدوري السعودي للمحترفين محمد صلاح على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية حيث بات النجم المصري البالغ من العمر 33 عامًا الخيار الأول للجنة الاستقطابات، تمهيدًا لضمه إلى نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل، ليكون البديل الأبرز للفرنسي كريم بنزيما.

ويأتي ذلك بعد إنهاء بنزيما علاقته مع الاتحاد عقب رفضه عرض تمديد وصفه بـ«غير اللائق»، رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية منذ انضمامه قادمًا من ريال مدريد عام 2023.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز

