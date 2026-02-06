رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات اليوم المصري - الفرنسي للتعاون العلمي والأكاديمي بباريس

شارك الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات اليوم المصري–الفرنسي للتعاون العلمي والأكاديمي بعنوان «التقدم، التحديات، وآفاق جديدة»، والذي عُقد أمس الخميس 5 فبراير 2026 بجامعة CY Cergy Paris في فرنسا، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، إلى جانب عدد من مسئولي مكاتب التعاون الدولي بالجامعات، من بينهم الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة القاهرة.

وشهدت فعاليات اليوم مناقشات موسعة حول تعزيز الشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية في الجوانب الأكاديمية والبحثية، وسبل استثمار الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، والتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، بما يسهم في تحقيق تعاون مؤسسي فعّال ومستدام بين الجانبين.

وخلال مشاركته، تناول رئيس جامعة القاهرة - في كلمته - أهمية البناء على الاتفاقيات الثنائية الموقعة، وتحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة، تشمل التوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة، ودعم مشروعات البحث العلمي المشترك، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يحقق أثرًا علميًا وبحثيًا ملموسًا يخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما شارك الدكتور محمد سامي عبدالصادق في المائدة المستديرة المعنية بتعزيز فرص التعاون في مجالات القانون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث أكد أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية في بناء شراكات أكاديمية متوازنة، وتسهم في تعميق التفاهم الثقافي والفكري، ودعم مسارات التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نجاح الشراكة الأكاديمية بين الجامعات المصرية والفرنسية يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا مستمرًا، وتكاملًا في الرؤى البحثية، وآليات متابعة فعالة تضمن استدامة التعاون وتحقيق أهدافه على المدى المتوسط والطويل، لافتًا إلى أن التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية يمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشروعات وبرامج ذات مردود علمي وبحثي واضح.

ويأتي انعقاد هذا اليوم في إطار الحرص المشترك على دعم وتعميق الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتعزيز دور الجامعات في إنتاج المعرفة، وتبادل الخبرات، والمساهمة في مواجهة التحديات العلمية والبحثية المعاصرة.