قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات اليوم المصري - الفرنسي للتعاون العلمي والأكاديمي بباريس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شارك الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات اليوم المصري–الفرنسي للتعاون العلمي والأكاديمي بعنوان «التقدم، التحديات، وآفاق جديدة»، والذي عُقد أمس الخميس 5 فبراير 2026 بجامعة CY Cergy Paris في فرنسا، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، إلى جانب عدد من مسئولي مكاتب التعاون الدولي بالجامعات، من بينهم الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة القاهرة.

وشهدت فعاليات اليوم مناقشات موسعة حول تعزيز الشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية في الجوانب الأكاديمية والبحثية، وسبل استثمار الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، والتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، بما يسهم في تحقيق تعاون مؤسسي فعّال ومستدام بين الجانبين.

وخلال مشاركته، تناول رئيس جامعة القاهرة - في كلمته - أهمية البناء على الاتفاقيات الثنائية الموقعة، وتحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة، تشمل التوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة، ودعم مشروعات البحث العلمي المشترك، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يحقق أثرًا علميًا وبحثيًا ملموسًا يخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما شارك الدكتور محمد سامي عبدالصادق في المائدة المستديرة المعنية بتعزيز فرص التعاون في مجالات القانون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث أكد أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية في بناء شراكات أكاديمية متوازنة، وتسهم في تعميق التفاهم الثقافي والفكري، ودعم مسارات التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نجاح الشراكة الأكاديمية بين الجامعات المصرية والفرنسية يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا مستمرًا، وتكاملًا في الرؤى البحثية، وآليات متابعة فعالة تضمن استدامة التعاون وتحقيق أهدافه على المدى المتوسط والطويل، لافتًا إلى أن التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية يمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشروعات وبرامج ذات مردود علمي وبحثي واضح.

ويأتي انعقاد هذا اليوم في إطار الحرص المشترك على دعم وتعميق الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتعزيز دور الجامعات في إنتاج المعرفة، وتبادل الخبرات، والمساهمة في مواجهة التحديات العلمية والبحثية المعاصرة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني : نعتزم عقد اجتماع جديد بين طهران وواشنطن

قوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مبنى في حي الزيتون ويدعو السكان إلى الإخلاء الفوري

ابستين وصديقته

زوجة بيل جيتس السابقة تعيد الجدل حول علاقته بجيفري إبستين

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد