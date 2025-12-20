"تمريض جامعة بني سويف" تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعى والابتكار» بسوهاج

برعاية ا.د. طارق على رئيس جامعة بنى سويف شاركت كلية التمريض بالجامعة في المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التمريض جامعة سوهاج تحت عنوان «الذكاء الاصطناعى والابتكار فى أبحاث التمريض»

Artifial intelligence and nursing research innovation

تحت رعاية ا. د. حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ، وبرئاسة ا. د. نادية صالح عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر

حيث شاركت الاستاذه الدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد الكلية كأستاذ منصة chairperson fdk بينما شاركت ا. م. د شيماء حسن استاذ مساعد بقسم التمريض النفسى بموضوع «فعالية روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي على الصحة العقلية والرفاهية لدى طلاب الجامعات»

The effectiveness of artificial intelligence chatbots on Mental health and well-being in college students

فيما شاركت ا.م.د. علياء عبد الله وكيل المعهد الفنى للتمريض بموضوع «أخلاقيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رعاية الصحة العقلية»

ethics of digitalization and Artificial intelligence in mental health care