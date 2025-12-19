قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة بني سويف :فحص 1300 حالة وتقديم 3750 خدمة مجانية في قافلة علاجية ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الحالي، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة – الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة ، أسنان).

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1301 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  47،معمل طفيليات  30 - حالات  الأشعة  العادية  8 ، موجات فوق صوتية  135 حالة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى  3751 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

