وكيل تعليم بني سويف تهنئ مدير التعليم الفني لتكريمه عن جهوده في تنمية الجدارات البيئية

قدمت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، خالص التهنئة إلى المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، بمناسبة تكريمه من قبل الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) – مصر، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة والمستمرة في تنفيذ أنشطة وحدة الجدارات البيئية بمدارس التعليم الفني.

وأشادت وكيل الوزارة بالدور البارز الذي يقوم به المهندس كامل أبو طالب في دعم منظومة التعليم الفني بالمحافظة، والعمل على تفعيل برامج التنمية المستدامة والمفاهيم البيئية داخل المدارس الفنية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكدت أمل الهواري أن هذا التكريم يعكس حجم الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التنمية، متمنية له دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مسيرته المهنية، ومؤكدة استمرار دعم المديرية لكافة المبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم الفني بمحافظة بني سويف.