بعد إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها.. محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المدن في افتتاح 5 مساجد "الجمعة"

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ،في افتتاح 5 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها"بمراكز :اهناسيا والفشن وبني سويف ،بتكلفة إجمالية تعدت 10.5 مليون جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث من المقرر أن يشهد" غداً الجمعة" افتتاح مسجدين بمركز الفشن (نور الإسلام بعزبة عبد الوارث ، مسجد الرحمن ) ومسجدين بمركز اهناسيا (الرحمة بقرية قلها، عمربن الخطاب بطما فيوم)،بجانب المسجد الكبير بقرية باها مركز بني سويف