هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
محافظات

إطلاق مبادرة لتوصيل المياه مجانا لبيوت الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

اورمان بني سويف
اورمان بني سويف

 في لفتة إنسانية جديدة تجسد التكافل المجتمعي وتعاون مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، شهدت محافظة بني سويف انطلاق مبادرة إنسانية لدعم تركيب وصلات مياه لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين غير القادرين وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه الى الأن تم تركيب عدد (8702) وصلة مياه شرب نقية على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف، ولإستهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدين تم إطلاق مبادرة لدعم تركيب وصلات مياه مجانية وذلك من خلال المشاركة بالتبرع بوصلة مياه نقية بقسط شهري 430جنيه أو بسهم بـ 400 جنيه.


جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، وإشراف ومتابعة الدكتورة هبه مصطفى الجلالى، وكيلة وزارة تضامن بني سويف.
 

وأوضح شعبان أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


مشيرًا إلى ان المواطن المستفيد من أى خدمات  الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة بني سويف، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 77,694 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية

