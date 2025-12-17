«الفلسفة وقيم التسامح».. جامعة بني سويف تحتفي بالحوار واحترام الآخر في ندوة بكلية الآداب

نظّم قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة بني سويف ندوة علمية بعنوان «الفلسفة وقيم التسامح»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز القيم الإنسانية والفكرية، ودور الفلسفة في ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر.

وشهدت الندوة حضورًا علميًا متميزًا، حيث حاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين، وهم: الدكتور جودة مبروك، العميد الأسبق لكلية الآداب ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور غيضان السيد، والدكتور سيد حافظ.

وتناول المحاضرون أهمية الفلسفة في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، ودورها في مواجهة مظاهر التعصب والتطرف الفكري، مؤكدين أن الفكر الفلسفي يسهم في بناء الإنسان الواعي القادر على الحوار واحترام التنوع الثقافي والفكري.

وتأتي هذه الندوة دعمًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإنسانية الرفيعة، تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وشؤون البيئة، والدكتور حمادة محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، والدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير عبد الغفار، رئيس قسم الفلسفة.

