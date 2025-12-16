أساسيات الإسعافات الأولية.. دورة لطلاب كلية التمريض بجامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض بالتعاون مع كليه التكنولوجيا والتعليم بجامعة بنى سويف دورة تدريبية لأساسيات الإسعافات الأولية للطلاب والطالبات.

برعاية أ.د طارق على رئيس الجامعة واشراف أ. د.أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ؛ أ.د حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض ؛ ا. د. ميرفت رفعت عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ؛ ا.د شرين السيد شريف وكيل كليه التمريض لخدمه المجتمع؛ ا. د. احمد السيد وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة .



وذلك لتدريبهم على إنقاذ الحياة ولتقليل المضاعفات لأى مصاب لحين الحصول على الرعاية والتدخل الطبى المتخصص.

وقام بالتدريب د. علا عادل مدرس تمريض صحة الأم وحديثى الولادة حيث تناولت الدورة الإسعافات الأولية لحالات توقف التنفس والغصة والإنعاش القلبى الرئوي والتسمم والحروق والكسور والاختناق وغيرها من الحوادث والإصابات الشائعة.