سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
حوادث

مصادرة 5 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة في حملة بالغربية

الغربية أحمد علي

صادرت مديرية التموين بالغربية، 5 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لإنتاج وعرض الأعلاف للبيع بمركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية 


وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، بتمكن حملة ضمت رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز المحلة، من ضبط 5 طن أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفه للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مصنع لإنتاج وعرض الأعلاف للبيع بمركز المحلة.

تحرك عاجل 


وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية والمغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات تموينية ردع مخالفين قانونيا غرامات فورية

