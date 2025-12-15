لبحث الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. الدكتور محمد حسين يترأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة طنطا الأهلية

ترأس الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، اليوم، اجتماع المجلس الأكاديمي للجامعة، وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/ 2026م .

توجيهات رئيس جامعة طنطا

حضر الاجتماع الدكتورة هويدا إسماعيل، القائم بأعمال النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى مدراء ومنسقي البرامج الأكاديمية بالجامعة.

ركز الاجتماع على ضمان الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية والأكاديمية اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة وهادئة للطلاب، ومراجعة جداول الامتحانات، وتأكيد جاهزية القاعات والمراقبين، والتشديد على تطبيق تعليمات الامتحانات بدقة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وشفافية.

تحسين خدمات التعليمية

كما تم التأكيد على الالتزام بإنهاء المقررات الدراسية بكافة البرامج وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، وتوفير كافة احتياجات أعمال الكنترولات بكامل تشكيلاتها، ومتابعة دقيقة لأعمال التصحيح والرصد لضمان إعلان النتائج في المواعيد المقررة، بما يضمن تسجيل الطلاب لمقررات الفصل الدراسي الثاني وانتظام الدراسة دون تأخير.

أوضح الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة ومريحة لجميع الطلاب، إيمانًا بأن ذلك هو الركيزة لتحقيق أقصى درجات التركيز والتحصيل، مشددا على ضرورة انتظام العملية الامتحانية وتطبيق كافة التعليمات الخاصة بها بحزم وشفافية، مؤكدا على الانتهاء من المقررات الدراسية بكافة البرامج طبقًا للخطة الزمنية، والعمل على توفير جميع احتياجات أعمال الكنترولات لدعمهم في مهامهم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو إعلان النتائج في المواعيد المقررة لضمان تسجيل الطلاب لمقررات الفصل الدراسي الثاني وانتظام الدراسة في بداية الفصل الجديد.

وأضافت الدكتورة هويدا إسماعيل، القائم بأعمال النائب الأكاديمي لرئيس جامعة طنطا الأهلية أن الفصل الدراسي الأول شهد انتظامًا كاملًا في العملية التعليمية بجميع البرامج الأكاديمية، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من عمليات الإرشاد والتسجيل الأكاديمي في مواعيدها المحددة، وذلك وفقًا للائحة الدراسية الداخلية للجامعة، مؤكدة على توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدعم جودة التعليم خلال العام الدراسي، والعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بكفاءة عالية، لتعكس المستوى الأكاديمي المتميز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.