قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لبحث الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. الدكتور محمد حسين يترأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة طنطا الأهلية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

ترأس الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، اليوم، اجتماع المجلس الأكاديمي للجامعة، وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/ 2026م .

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

حضر الاجتماع الدكتورة هويدا إسماعيل، القائم بأعمال النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى مدراء ومنسقي البرامج الأكاديمية بالجامعة.

ركز الاجتماع على ضمان الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجستية والأكاديمية اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة وهادئة للطلاب، ومراجعة جداول الامتحانات، وتأكيد جاهزية القاعات والمراقبين، والتشديد على تطبيق تعليمات الامتحانات بدقة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وشفافية.

تحسين خدمات التعليمية 

كما تم التأكيد على الالتزام بإنهاء المقررات الدراسية بكافة البرامج وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، وتوفير كافة احتياجات أعمال الكنترولات بكامل تشكيلاتها، ومتابعة دقيقة لأعمال التصحيح والرصد لضمان إعلان النتائج في المواعيد المقررة، بما يضمن تسجيل الطلاب لمقررات الفصل الدراسي الثاني وانتظام الدراسة دون تأخير.

أوضح الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة ومريحة لجميع الطلاب، إيمانًا بأن ذلك هو الركيزة لتحقيق أقصى درجات التركيز والتحصيل، مشددا على ضرورة انتظام العملية الامتحانية وتطبيق كافة التعليمات الخاصة بها بحزم وشفافية، مؤكدا على الانتهاء من المقررات الدراسية بكافة البرامج طبقًا للخطة الزمنية، والعمل على توفير جميع احتياجات أعمال الكنترولات لدعمهم في مهامهم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو إعلان النتائج في المواعيد المقررة لضمان تسجيل الطلاب لمقررات الفصل الدراسي الثاني وانتظام الدراسة في بداية الفصل الجديد.

وأضافت الدكتورة هويدا إسماعيل، القائم بأعمال النائب الأكاديمي لرئيس جامعة طنطا الأهلية أن الفصل الدراسي الأول شهد انتظامًا كاملًا في العملية التعليمية بجميع البرامج الأكاديمية، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من عمليات الإرشاد والتسجيل الأكاديمي في مواعيدها المحددة، وذلك وفقًا للائحة الدراسية الداخلية للجامعة، مؤكدة على توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدعم جودة التعليم خلال العام الدراسي، والعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بكفاءة عالية، لتعكس المستوى الأكاديمي المتميز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين تبادل الخبرات وحلول أعضاء هيئة التدريس جامعة طنطا الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد