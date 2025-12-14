«تضامن الغربية» تعلن تسليم 8 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين |صور

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية اليوم عن تسليم 8 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بمراكز محافظة الغربية وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية دعما في خطوة تعكس الدور الحيوي والمتنامي لوزارة التضامن الإجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات

في المقابل أكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، ولفتت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع ، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية لدعم الغير قادرين.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة جاء ضمن مشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

مضيفًا أنه تم التسليم بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية لتحديد الحالات المستحقة.