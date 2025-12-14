قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
حوادث

12 طالبا .. مصدر يكشف لـ صدى البلد مفاجآت عن واقعة التحـ.ـرش بمدرسة التجمع

أحمد مهدي

كشف مصدر أمني مفاجآت وتفاصيل جديدة في واقعة اتهام فرد أمن بمدرسة شهيرة في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة بالتحرش بطلاب المدرسة.

تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطلاب مدرسة في التجمع

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الواقعة تمثلت في تقدم أولياء أمور 12 طالب بمدرسة شهيرة في التجمع بالقاهرة الجديدة ببلاغات اتهمت فرد أمن بخدش براءة ابنائهم وملامسة أجسادهم وقامت المدرسة في حينها بإيقاف الفرد عن العمل وإحالته للتحقيق.

وتابع المصدر أن النيابة فتحت تحقيقات مع المتهم وواجهته بالاتهامات التي أقر بها 12 طالبا في المدرسة، واتهام أولياء الأمور له بخدش براءة ابنائهم والتحرش بهم، وجرى حبسه على ذمة القضية.

وأضاف المصدر، أن القضية خلال التحقيقات تم ضبط فرد أمن آخر بها باتهام الإهمال فقط وليس التحرش أو الاشتراك مع المتهم الأول وجاري التحقيق معه أيضا في القضية بتهمة الإهمال.

تلقت إدارة المدرسة الشهيرة في التجمع شكاوى من أولياء الأمور مطالبين بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات رادعة مع فرد أمن في المدرسة متهم بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم وخوف الأطفال من الذهاب للمدرسة والشعور بالانعزال.

اتهمت أسر الأطفال في شكواهم أمام المدرسة، فرد أمن يعمل بالمدرسة لقيامه باستدراج أبنائهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات وخدش براءتهم، وهو ما انعكس على سلوكهم خلال الفترة الماضية وظهرت عليهم باضطرابات في النوم والانعزال والخوف من المدرسة.

أجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام أولياء أمور بمدرسة شهيرة بالتجمع بنطاق القاهرة الجديدة لـ فرد أمن بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم وخدش حيائهم بعد استدراجهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم الشرطة تضمن ورود مذكرة من أولياء الأمور بمدرسة شهيرة في التجمع، اتهموا فيها عاملاً بالمدرسة بالتحرش وخدش براءة أبنائهم في مرحلة kg2.

بالفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المدرسة قامت بإيقاف العامل “فرد أمن” وتجري تحقيق داخلي مع فحص الكاميرات للوقوف على حقيقة البلاغ، وتجري أجهزة أمن القاهرة تحريات للوقوف على حقيقة الواقعة ومدى صحة الاتهام الموجه إلى فرد الأمن.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على فرد الأمن وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

