ترامب يحذر الناتو من مستقبل سيئ للغاية.. ويلمح بتأجيل قمة بكين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن حلف "الناتو" يواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا فشل حلفاء الولايات المتحدة في تقديم المساعدة في فتح مضيق هرمز، موجهاً رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية للانضمام إلى جهوده الحربية في إيران.

وألمح ترامب - في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" عبر الهاتف - إلى أنه قد يؤجل أيضاً قمته مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال الرئيس الأمريكي: "من المناسب أن يساعد المستفيدون من المضيق في ضمان عدم حدوث أي مكروه هناك"، مشيراً إلى أن أوروبا والصين تعتمدان بشكل كبير على نفط الخليج، على عكس الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا لم يكن هناك استجابة، أو إذا كان الرد سلبياً، فأعتقد أن ذلك سيكون سيئاً للغاية لمستقبل حلف الناتو".

جاءت تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مكالمة هاتفية استمرت ثماني دقائق مع صحيفة "فايننشال تايمز"، بعد يوم من مناشدته الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة الانضمام إلى "جهد جماعي" لفتح المضيق، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وأغلقت إيران المضيق فعلياً بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما قبل أكثر من أسبوعين، مما أثار مخاوف من حدوث صدمة جديدة في أسعار النفط للاقتصاد العالمي.

وفشلت الجهود الأمريكية لفتح الممر المائي إلى حد كبير. وبلغت أسعار النفط العالمية 103 دولارات للبرميل ، بزيادة قدرها 45% تقريباً منذ بدء الحرب.

ورغم تحذيره، أبدى ترامب تشاؤماً بشأن استجابة حلفاء الولايات المتحدة لنداءاته للمساعدة.

وقال ترامب، الذي كثيراً ما انتقد حلف "الناتو": "لدينا شيء يُسمى الناتو. لقد كنا متساهلين للغاية. لم نكن مضطرين لمساعدتهم في أوكرانيا. أوكرانيا تبعد عنّا آلاف الأميال... لكننا ساعدناهم. والآن سنرى إن كانوا سيساعدوننا. لأنني لطالما قلت إننا سنكون إلى جانبهم، لكنهم لن يكونوا كذلك. ولست متأكداً من أنهم سيفعلون".

وفي رده على الصحيفة بشأن نوعية المساعدة التي يحتاجها، قال ترامب، "مهما تطلب الأمر"

وعندما سئل ترامب لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجها، قال "مهما تطلب الأمر". وأضاف أن على الحلفاء إرسال كاسحات ألغام، والتي تمتلك أوروبا منها أعداداً أكبر بكثير من الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه يتوقع أيضاً أن تساعد الصين في فتح المضيق ، مضيفا"أعتقد أنه يتعين على الصين أن تساعد أيضاً، لأنها تحصل على 90% من نفطها من المضيق".

وأضاف أن رحلته إلى الصين قد تُؤجَّل أيضاً. وقال ترامب: "قد نؤجِّلها". ولم يحدد مدة التأجيل.

تتزامن تصريحات الرئيس الأمريكي مع لقاء وزير خزانته، سكوت بيسنت، بنظيره الصيني، هي ليفينج، في باريس لإجراء محادثات حول القمة المزمع عقدها في بكين أواخر مارس.

وكان شي جين بينج قد دعا ترامب لزيارة الصين خلال لقاء الزعيمين في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر، حيث توصلا إلى هدنة في الحرب التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين. ولم تبدِ بكين أي رغبة في تأجيل القمة رغم الحرب في إيران، التي تُعد مورداً رئيسياً للنفط إلى الصين.

وعقب حديثه مع رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، أعرب ترامب عن استيائه الشديد من مستوى استجابة بريطانيا حتى الآن.

وقال: "قد تُعتبر المملكة المتحدة الحليف الأول والأقدم، وعندما طلبتُ منهم الحضور، رفضوا. وبمجرد أن قضينا فعلياً على القدرات البحرية الإيرانية الخطيرة، قالوا: 'حسنًا، سنرسل سفينتين'، فقلت: 'نحن بحاجة إلى هاتين السفينتين قبل النصر، لا بعده'. لطالما قلتُ إن حلف ’الناتو’ طريق ذو اتجاه واحد".

وحذر ترامب أيضاً من أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات جديدة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، وقد تستهدف بنيتها التحتية النفطية.

وأضاف: "لقد رأيتم كيف ضربنا جزيرة خرج الإيرانية، لم نستهدف شيئاً سوى الأنابيب أمس"، في إشارة إلى غارة جوية أعلن عنها يوم الجمعة. "بإمكاننا استهدافها في خمس دقائق. ولن يستطيعوا فعل أي شيء حيال ذلك".

وفي رده على تساؤل عمّا إذا كانت روسيا تساعد إيران ببيانات الأقمار الصناعية لاستهداف الدروع الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية، قال ترامب: "لا أعرف على وجه اليقين. لكن يمكن القول أيضاً إننا ساعدنا أوكرانيا إلى حد ما. من الصعب القول: 'أنتم تستهدفوننا، لكننا كنا نساعد أوكرانيا’".

وادعى الرئيس أن سلفه جو بايدن قدم لأوكرانيا 350 مليار دولار في صورة نقدية وعتاد. "لذا من الصعب أن نقول (لروسيا): 'ماذا تفعلون؟' بينما كنا نفعل الشيء نفسه".