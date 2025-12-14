صدي البلد يكشف تفاصيل حسم الأهلي للصراع القوي على لاعبة الطائرة أية النادي

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي عن التعاقد مع آية النادي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

وقال العوضي إن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي في إطار تدعيم صفوف الفريق، وتم الانتهاء من كافة الأمور التعاقدية؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأضاف العوضي أن انضمام آية النادي يمثل إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات الفريق اليوم ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في دوري.

فيما أكدت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي ان كل ما تردد عن تفاصيل الصفقة غير صحيح علي الإطلاق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان رغبة اية النادي هي من حسمت ملف إنتقالها للاهلي بشكل كامل.

واضاف:" الاهلي لم يقدم أي إغراءات مالية اضافية عن اي نادي كان طرفا في المفاوضات والأمر يتوقف علي استقرار منظومة القلعة الحمراء والتزامها الكامل بالحقوق المالية ".

وأوضح:" الاهلي يتعامل وفق أطر معينه ويعمل علي صياغة عقود تتضمن بنود وحوافز بخلاف القيمة الأصلية للعقد ترتبط بالفوز بالبطولات ".

وشدد ان الاهلي لن يدخل في أي جدال ولكن الأمر انتهي واية النادي لاعبة بصفوف فريق سيدات الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء .