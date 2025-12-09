افتتاح عيادات الرمد التخصصية للمبتسرين وتشخيص أورام العين برمد طنطا

افتتحت مديرية الصحة بالغربية عيادة تشخيص أورام العيون ومتابعتها وعيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP) بمستشفى الرمد، وذلك تعزيزًا لمنظومة الكشف المبكر وخدمات طب العيون المتقدمة داخل المحافظة وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفارنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن افتتاح عيادة تشخيص أورام العيون ومتابعتها يمثل إضافة مهمة للخدمات التخصصية، حيث تستهدف العيادة تشخيص وعلاج أورام العيون وفق بروتوكول تعاون مع مستشفى روض الفرج وبالتنسيق مع إدارة طب العيون، وقد نجح الفريق الطبي في اكتشاف عدد من الحالات وعلاجها، مع تحويل بعض الحالات لمعهد الأورام لاستكمال المتابعة والعلاج.

افتتاح عيادة فحص

كما تم افتتاح عيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP)، والمخصصة لفحص الأطفال الخدج الذين يولدون قبل 32 أسبوعًا أو بوزن أقل من 1501 جرام، أو ممن احتاجوا إلى التنفس الصناعي أو جهاز CPAP، وذلك بهدف الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية وعلاجه.

ويتم الفحص باستخدام قطرات لتوسيع الحدقة ومنظار خاص لفحص قاع العين بدقة عالية.

وأشارت الدكتور مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي إلى أن مستشفى الرمد تقدم حزمة واسعة من الخدمات، تشمل الاستقبال والطوارئ (عيون) بالدور الأرضي ، العيادات الخارجية 7 عيادات عامة ، العيادات المتخصصة 9 عيادات تشمل (القرنية – القزحية – الحول – التجميل و الأورام – الشبكية – الجلوكوما – فحص المبتسرين ROP – الليزر "ياج ارجون" – الأشعة المقطعية و الفلوريسين) ، 3 غرف عمليات كبرى مجهزة بميكروسكوبات جراحية (3) وأجهزة فاكو (2) غرفة عمليات صغرى مجهزة طبيا ، معمل تحاليل شامل ، 4 أقسام للإقامة (سيدات – رجال – عزل – اقتصادي).

تحسين خدمات علاجية

كما أكدت الدكتوره اعتدال منصور مدير مستشفي رمد طنطا أن مؤشرات الإحصاء لشهر نوفمبر 2025 جاءت على النحو التالي ،عدد حالات العيادات الخارجية: 6616 حالة ، العيادات المتخصصة:

الحول والأطفال ،الجلوكوما ، الأورام والتجميل وكشف النظارة ،الشبكية ،السكر ، القرنية ،القزحية

العمليات الجراحية ، 108 عملية صغرى (كيس دهني – فك غرز – إزالة شعرة – زوائد) ، 80 عملية متوسطة (حقن شبكية – تسليك قناة دمعية – ظفرة – جفون وتجميل) ، 107 عملية كبرى (مياه بيضاء – مياه زرقاء – حول – شبكية – قرنية) ، الانتهاء من 155 حالة بقوائم الانتظار بواقع 93 حالة مياه بيضاء و62 حقن شبكية.

واختتم وكيل الوزارة مؤكداً أن افتتاح هذه العيادات يأتي ضمن خطة وزارة الصحة ومحافظة الغربية لتطوير خدمات طب العيون، والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.