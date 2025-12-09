قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

افتتاح عيادات الرمد التخصصية للمبتسرين وتشخيص أورام العين برمد طنطا

تحسين خدمات علاجية بالغربية
الغربية أحمد علي

افتتحت مديرية الصحة بالغربية عيادة تشخيص أورام العيون ومتابعتها وعيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP) بمستشفى الرمد، وذلك تعزيزًا لمنظومة الكشف المبكر وخدمات طب العيون المتقدمة داخل المحافظة وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفارنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ،  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن افتتاح عيادة تشخيص أورام العيون ومتابعتها يمثل إضافة مهمة للخدمات التخصصية، حيث تستهدف العيادة تشخيص وعلاج أورام العيون وفق بروتوكول تعاون مع مستشفى روض الفرج وبالتنسيق مع إدارة طب العيون، وقد نجح الفريق الطبي في اكتشاف عدد من الحالات وعلاجها، مع تحويل بعض الحالات لمعهد الأورام لاستكمال المتابعة والعلاج.

افتتاح عيادة فحص 

كما تم افتتاح عيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP)، والمخصصة لفحص الأطفال الخدج الذين يولدون قبل 32 أسبوعًا أو بوزن أقل من 1501 جرام، أو ممن احتاجوا إلى التنفس الصناعي أو جهاز CPAP، وذلك بهدف الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية وعلاجه. 

ويتم الفحص باستخدام قطرات لتوسيع الحدقة ومنظار خاص لفحص قاع العين بدقة عالية.

وأشارت الدكتور مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي  إلى أن مستشفى الرمد تقدم حزمة واسعة من الخدمات، تشمل الاستقبال والطوارئ (عيون) بالدور الأرضي ، العيادات الخارجية 7 عيادات عامة ، العيادات المتخصصة  9 عيادات تشمل (القرنية – القزحية – الحول – التجميل و الأورام – الشبكية – الجلوكوما – فحص المبتسرين ROP – الليزر "ياج ارجون" – الأشعة المقطعية و الفلوريسين) ، 3 غرف عمليات كبرى مجهزة بميكروسكوبات جراحية (3) وأجهزة فاكو (2) غرفة عمليات صغرى مجهزة طبيا ، معمل تحاليل شامل ، 4 أقسام للإقامة (سيدات – رجال – عزل – اقتصادي).

تحسين خدمات علاجية 

كما أكدت الدكتوره اعتدال منصور مدير مستشفي رمد طنطا  أن مؤشرات الإحصاء لشهر نوفمبر 2025 جاءت على النحو التالي ،عدد حالات العيادات الخارجية: 6616 حالة ، العيادات المتخصصة:
الحول والأطفال ،الجلوكوما ، الأورام والتجميل وكشف النظارة ،الشبكية ،السكر ، القرنية ،القزحية
العمليات الجراحية ، 108 عملية صغرى (كيس دهني – فك غرز – إزالة شعرة – زوائد) ، 80 عملية متوسطة (حقن شبكية – تسليك قناة دمعية – ظفرة – جفون وتجميل) ، 107 عملية كبرى (مياه بيضاء – مياه زرقاء – حول – شبكية – قرنية) ، الانتهاء من 155 حالة بقوائم الانتظار بواقع 93 حالة مياه بيضاء و62 حقن شبكية.

واختتم وكيل الوزارة مؤكداً أن افتتاح هذه العيادات يأتي ضمن خطة وزارة الصحة ومحافظة الغربية لتطوير خدمات طب العيون، والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

محمد شريف وحلمي طولان

وضعت يدي على فمي بسبب الكاميرات.. ماذا دار بين محمد شريف وحلمي طولان؟

اكتشاف علمي غير مسبوق يولد من قلب العزلة

63 يوما في الظلام… كيف أعاد رجل واحد تعريف الزمن داخل كهف جبال الألب؟

الرضاعة

أهم الطرق لتقليل انتقال الأدوية من الأم إلى الأطفال الرضع

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

