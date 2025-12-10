محمد إمام: صلاح من أهم وأحلى الحاجات في تاريخ مصر

وجّه الفنان محمد إمام، رسالة دعم لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد الأزمة الحالية مع فريقه الإنجليزي.

وكتب محمد إمام على صورة شاركها لمحمد صلاح عبر حسابه بموقع انستجرام: محمد صلاح من أهم و أحلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر، ومتابعين بعض من زمان بس أول مره هقوله الكلام ده .

وتابع: بحبك جداً وبفتخر بيك في كل حته.. ربنا يحفظك و يوفقك دايماً.

وكشف تقرير صحفي على استعداد محمد صلاح نجم فريق ليفربول لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر teamtalk أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأردف التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في المال ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التواصل لاتفاق مع الإدارة في حين أن موقف إدارة ليفربول مازال يفكر في الأزمة.



وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت المدير الفني لليفربول يبقي الباب مفتوحا أمام استمرار محمد صلاح وعودته من جديد للمشاركات .