مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
فابريزيو رومانو : ليفربول لم يعاقب محمد صلاح ماليا
سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل والوجه البحري| الطقس
غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون
هل تقرر تخفيف وحدات منهج “كونكت بلس” لمدارس اللغات؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على تخفيف وحدات منهج Connect Plus “كونكت بلس” لمدارس اللغات قبل الامتحانات والاكتفاء بأول ٣ وحدات

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذا الكلام المتداول ، مشددة على عدم صدور أي قرارات بشأن  تخفيف وحدات منهج “كونكت بلس” لمدارس اللغات قبل الامتحانات والاكتفاء بأول ٣ وحدات

وكان قد شكى عددا من أولياء الأمور مناهج اللغة الإنجليزية المقررة على طلاب مدارس اللغات ، مناشدين مستشاري مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم بضرورة مراجعة مناهج اللغه الانجليزية لجميع المراحل 

وعلى جانب آخر ، أعلنت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن أنه تم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد توقفه عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه يمكن الان لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على 

https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وكان قد شكى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي خلال الأيام الماضية من تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس مطالبين وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لإصلاح العطل و فتح الرابط للطلاب

وعلى الفور أعلنت وزارة التربية والتعليم أن سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم هو اجراء بعض التحديثات التقنية بالموقع مشيرة إلى ان الأمر يستغرق ساعات

خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026 

  • يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
  • يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
  • يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
  • تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
  • تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
  • ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
  • ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
  • ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”

     
شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

