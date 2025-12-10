محافظ المنوفية يتفقد أعمال قطع الفرمة بطريق 21 شما – ساقية المنقدى – منوف

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة ، تابع خلالها الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أشمون للوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات.

رافقه خلالها طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .

تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق 21 شما – ساقية المنقدى – منوف بطول 2,250 كم وبتكلفة 16 مليون جنيه ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة وجارى ضبط المناسيب تمهيداً لأعمال الرصف النهائية ، وذلك ضمن مشروعات قطاع الرصف للخطة الاستثمارية للعام الحالي لمركز ومدينة أشمون بجملة إستثمارات بلغت 64 مليون و780 ألف جنيه ،ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والمتابعة الميدانية المستمرة تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة بإعتباره طريق رئيسى ومحورى يقلل من الكثافات المرورية فى اتجاهات متعددة وبديل للطريق الأقليمى ، ومؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان للارتقاء بمستوى الخدمات .

وخلال الجولة أشار محافظ المنوفية الي أن جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 بمركز ومدينة أشمون بلغ 111 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات ، ففي قطاع الطرق جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ، منها استكمال أعمال رصف الشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد، الثورة ، صلاح الدين الشرقي ، خلف المجلس) بجملة 9 شوارع بأطوال 220م، بالإضافة إلي استكمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ7 شوارع بـالمربع السكنى من شارع ( أسماء بنت أبى بكر، سعد زغلول ، العبور ،الجلاء )، و 6 متفرعات بالمربع السكنى امتداد ( محسن حمد ، شارع الروضة ) و 10 شوارع رابطة بين المربع السكنى ( محمد محسن حمد ، الشهداء ، الجلاء ) بالإضافة الي رصف مدخل شما متفرع من الطريق الإقليمي حتى بهواش ، مؤكداً على أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بربوع المحافظة والسعي نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بشتى القطاعات التنموية وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

