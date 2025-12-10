تخفيض أسعار تذاكر القطارات 50% رسميًا لهذه الفئات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة موسعة من الخدمات والإجراءات الجديدة لدعم ذوي الهمم وكبار السن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل وحرصًا على توفير تجربة سفر أكثر كرامة وسهولة داخل المحطات وعلى متن القطارات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لهذه الفئات.





خدمات فورية دون انتظار داخل المحطات

خصصت الهيئة شبابيك تذاكر بالمحطات الرئيسية لخدمة كبار السن وذوي الهمم دون الحاجة للانتظار في الطوابير، مع تنفيذ برامج تدريب وتوعية للعاملين لضمان حسن التعامل وتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهذه الفئات.

كما تم توفير عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقل الركاب مجانًا إلى مكاتب التذاكر والأرصفة، إلى جانب وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لمساعدتهم منذ لحظة دخولهم وحتى استقلال القطار.

تحسين شامل لخدمات القطارات والاهتمام بذوي الهمم

ورفعت الهيئة مستوى الخدمة داخل العربات، حيث خصصت 4 مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم، لضمان سهولة التنقل وتوفير الراحة لهم أثناء الرحلة.

كما تم تدريب موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة، وإصدار دليل إرشادي للعاملين يتضمن آليات التعامل مع الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن تقديم خدمة أكثر احترافية.

تجهيزات خاصة داخل قطارات تالجو

وتُعد وحدات قطار تالجو المطورة إضافة مهمة للمنظومة، لكونها مزودة برامب مخصص لصعود الكراسي المتحركة، فضلًا عن تجهيزات خاصة داخل العربة رقم 6 لتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة لذوي الهمم، مع مراعاة جميع معايير الوصول العالمي.

تخفيض 50% على التذاكر وتسهيلات في الحجز

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يمنح ذوي الهمم ومرافقيهم تخفيضًا بنسبة 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تتيح الهيئة إمكانية حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ15 يومًا، بينما تُصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، لضمان سهولة الحجز وتنظيم حركة السفر.

دعم مستمر وتجربة سفر أكثر إنسانية

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة لتعزيز النقل الشامل وتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على الخدمات، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنيتها التحتية وتدريب كوادرها لتحقيق أفضل معايير الخدمة، بما يضمن لذوي الهمم وكبار السن الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة على جميع خطوط السكك الحديدية.