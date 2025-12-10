قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
تخفيض أسعار تذاكر القطارات 50% رسميًا لهذه الفئات

القطارات
القطارات
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة موسعة من الخدمات والإجراءات الجديدة لدعم ذوي الهمم وكبار السن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل وحرصًا على توفير تجربة سفر أكثر كرامة وسهولة داخل المحطات وعلى متن القطارات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لهذه الفئات.

خدمات فورية دون انتظار داخل المحطات

خصصت الهيئة شبابيك تذاكر بالمحطات الرئيسية لخدمة كبار السن وذوي الهمم دون الحاجة للانتظار في الطوابير، مع تنفيذ برامج تدريب وتوعية للعاملين لضمان حسن التعامل وتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهذه الفئات. 

كما تم توفير عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقل الركاب مجانًا إلى مكاتب التذاكر والأرصفة، إلى جانب وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لمساعدتهم منذ لحظة دخولهم وحتى استقلال القطار.

تحسين شامل لخدمات القطارات والاهتمام بذوي الهمم

ورفعت الهيئة مستوى الخدمة داخل العربات، حيث خصصت 4 مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم، لضمان سهولة التنقل وتوفير الراحة لهم أثناء الرحلة. 

كما تم تدريب موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة، وإصدار دليل إرشادي للعاملين يتضمن آليات التعامل مع الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن تقديم خدمة أكثر احترافية.

تجهيزات خاصة داخل قطارات تالجو

وتُعد وحدات قطار تالجو المطورة إضافة مهمة للمنظومة، لكونها مزودة برامب مخصص لصعود الكراسي المتحركة، فضلًا عن تجهيزات خاصة داخل العربة رقم 6 لتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة لذوي الهمم، مع مراعاة جميع معايير الوصول العالمي.

تخفيض 50% على التذاكر وتسهيلات في الحجز

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يمنح ذوي الهمم ومرافقيهم تخفيضًا بنسبة 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة. 

كما تتيح الهيئة إمكانية حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ15 يومًا، بينما تُصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، لضمان سهولة الحجز وتنظيم حركة السفر.

دعم مستمر وتجربة سفر أكثر إنسانية

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة لتعزيز النقل الشامل وتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على الخدمات، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنيتها التحتية وتدريب كوادرها لتحقيق أفضل معايير الخدمة، بما يضمن لذوي الهمم وكبار السن الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة على جميع خطوط السكك الحديدية.

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

