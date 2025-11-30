تجربة جديدة لراحة الركاب| سكك حديد مصر: طرق مُتعدّدة لحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها.. تعرّف عليها

في إطار خطة وزارة النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات النقل، ومنها قطاع السكك الحديدية، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات وطرق الدفع المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

ويُمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال:

شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، والمتاح على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play Store وApp Store.

وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها.

حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي، لمدة 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة واحدة.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ماكينات الحجز الذاتي [TVM] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات، وهي:

الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، مع إمكانية الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMaster) على شبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMaster).

الدفع لدى وكلاء البيع المشار إليهم، نقدًا أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMaster) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.