مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 في حادث إطلاق نار خلال حفلة بكاليفورنيا
«كيشو» بين الولاء والإغراء الأمريكي.. أشرف صبحي يوضح موقف الدولة من اللاعبين
تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"
رد ناري من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن شائعات "محاذير الدراما"
البنا :أوسكار رويز هو أكثر مسئول ظلمني ولن أسامحه
وول ستريت جورنال: ترامب يُهدّد الرئيس الفنزويلي باستخدام القوة إذا لم يتنحَّ طواعية
فرحة وحزن في المنيا | 48 مرشحًا.. تفاصيل المنافسة بالدوائر المُلغاة
الشرطة الألمانية تستخدم رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق احتجاجات «أنتيفا».. وتأجيل مؤتمر سياسي
بعد نجاح «ورد وشوكولاتة».. «زينة» تُوجّه رسالة خاصة للجمهور | ماذا قالت؟
واشنطن بوست: زيلينسكي يواجه ضغوطًا أمريكية جديدة لحل النزاع مع روسيا
سعر الدولار اليوم الأحد 30-11-2025
دعوى قضائية بسبب الجلباب الصعيدي.. سما المصري: مش هسيب البلد وقاعدة على قلبكم
تجربة جديدة لراحة الركاب| سكك حديد مصر: طرق مُتعدّدة لحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها.. تعرّف عليها

حمادة خطاب

في إطار خطة وزارة النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات النقل، ومنها قطاع السكك الحديدية، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات وطرق الدفع المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

ويُمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال:

شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

.

الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، والمتاح على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play Store وApp Store.

وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها.

حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي، لمدة 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة واحدة.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ماكينات الحجز الذاتي [TVM] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات، وهي:

الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، مع إمكانية الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMaster) على شبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMaster).

الدفع لدى وكلاء البيع المشار إليهم، نقدًا أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMaster) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

