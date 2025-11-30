توصيل الأدوية إلى المنازل مقابل 55 جنيهًا.. خطوة جديدة لتسهيل خدمة المرضى بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تفعيل منظومة ميكنة صرف الأدوية بصيدليات العلاج على نفقة الدولة (خارجي)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتخفيف الزحام، وتسهيل حصول المرضى على أدويتهم بطريقة أسرع وأسهل.

وتشمل المنظومة الجديدة خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل من خلال مندوب الشركة المسؤولة عن البرنامج، مقابل 55 جنيهًا فقط، مما يساهم في خدمة كبار السن والمرضى غير القادرين على الحضور إلى المستشفى بشكل مستمر.

ويتم تنفيذ المنظومة على مراحل، وهي:

المرحلة الأولى (بدأ التنفيذ بالفعل): مستشفى دمياط العام، مستشفى دمياط التخصصي، كفر سعد المركزي، الزرقا، مركز علاج السكر.

المرحلة الثانية (تبدأ منتصف ديسمبر): مستشفى رمد دمياط، مستشفى الأمراض الصدرية، مستشفى حميات دمياط، مستشفى فارسكور المركزي، مستشفى السرو المركزي.

المرحلة الثالثة (باقي المستشفيات): كفر البطيخ المركزي، الروضة المركزي، ميت أبو غالب المركزي، عزبة البرج المركزي.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على العلاج، بما يضمن تقديم خدمة صحية أفضل تليق بأهالينا في المحافظة.