بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن تسلمت كافة نتائج اللجان الانتخابية في 13 محافظة، من اللجان العامة بعد أن سلم رئيس كل لجنة فرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الاقتراع وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة وقامت اللجان العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط لها إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل الموافق 2 ديسمبر 2025، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه الخميس المقبل 4 ديسمبر المقبل.

وحددت الهيئة آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العدد للأصوات ويتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وتجرى مرحلة الإعادة للمرشحين المتقاربين في الأصوات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 31 دائرة بـ10 محافظات، خارج مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، وفى داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل، وتشمل الإعادة بين المرشحين 7 دوائر في محافظة الجيزة، ودائرتين في الفيوم و5 دوائر في المنيا، و3 دوائر في أسيوط، ودائرتين في الوادى الجديد، ودائرة في سوهاج، و3 دوائر في الأقصر و3 دوائر في أسوان ودائرة في الإسكندرية، و4 دوائر في البحيرة.

وتجرى الانتخابات لعضوية في مجلس النواب في 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خارج مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، وداخل مصر يومى 3 و 4 ديسمبر المقبل، والدوائر الملغاة تشمل: دائرة في الجيزة، ودائرتين في الفيوم ودائرة في أسيوط و7 دوائر في سوهاج، و4 دوائر في قنا، ودائرة في الإسكندرية، و3 دوائر في البحيرة.