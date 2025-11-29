الغندور يكشف كواليس جلسة عبد الرؤوف مع محمد صبحى بعد خطأ كايزر تشيفز

قال الإعلامي خالد الغندور أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع محمد صبحى حارس الأبيض بعد خطئه فى مباراة كايزر تشيفز اليوم ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عبد الرؤوف احتوى حزن محمد صبحى، خاصة بعدما اعتذر اللاعب لمدربه ولزملائه فى الفريق عن تسببه فى ضياع نقطتين على الزمالك وضياع صدارة المجموعة على فريقه.

وتابع: عبد الرؤوف أبلغ عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك برفضه توقيع أى عقوبات على اللاعب خاصة أن الأخطاء واردة فى كرة القدم وتحدث فى أى وقت.