قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة اسبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2008 ‏‏.

تأتي سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2008، بمحرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1.3 لتر (1297 سي سي)، يولد قوة حصانية تبلغ حوالي 82 إلى 87 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 114 نيوتن متر عند 3800 إلى 4500 دورة في الدقيقة. 

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في حوالي 16 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 156 كم/ساعة، وتتميز بكفاءة في استهلاك الوقود حيث تستهلك حوالي 6 لترات لكل 100 كيلومتر، المحرك متصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات. 

من حيث الأبعاد والتصميم، تتميز A113 بحجمها المدمج، حيث يبلغ طولها 3.7 متر، وعرضها 1.578 متر، وارتفاعها 1.527 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.390 متر. 

هذا الحجم الصغير يجعل السيارة سهلة المناورة في الأماكن المزدحمة. التصميم الخارجي للسيارة يتضمن مصابيح أمامية طويلة ومائلة للخلف، وشبكة تهوية رفيعة، ومصابيح ضباب سفلية، بالإضافة إلى ركائز تحميل اختيارية فوق السقف وجناح خلفي (سبويلر). 

بالاضافة الى مميزات قياسية مثل تكييف الهواء، ونظام التوجيه المعزز آليا (باور ستيرنج)، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسنتر لوك (قفل مركزي)، ونظام صوتي يدعم راديو AM/FM ومشغل أقراص مدمجة (CD/MP3). كما تضمنت تجهيزات الأمان وسائد هوائية للسائق (Airbag) في بعض الفئات، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) كخيار إضافي، بالإضافة إلى نظام منع السرقة (Anti-theft system). 

أما عن سعر السيارة اسبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2008‏، داخل السوق المصري ، فتتراوح ما بين 180 الف جنيه الى 200 الف جنيه .

السيارات المستعملة اسبيرانزا A113 موديل 2008 اسبيرانزا اسبيرانزا A113 A113‎‏ موديل 2008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مباراة الأهلى والجيش الملكي

صدمة للأهلاوية| إصابة 5 لاعبين في مباراة الجيش الملكي.. من هم؟

نيمار

العين صابتهم.. تراجع مفاجئ في مستوى 8 نجوم عالميين| إيه الحكاية ؟

ثقب عملاق فوق الأطلسي

ثقب عملاق يظهر فوق الأطلسي ويثير قلق العلماء.. ماذا سيحدث؟

بالصور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

فيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد