على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة اسبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2008 ‏‏.

تأتي سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2008، بمحرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1.3 لتر (1297 سي سي)، يولد قوة حصانية تبلغ حوالي 82 إلى 87 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 114 نيوتن متر عند 3800 إلى 4500 دورة في الدقيقة.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في حوالي 16 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 156 كم/ساعة، وتتميز بكفاءة في استهلاك الوقود حيث تستهلك حوالي 6 لترات لكل 100 كيلومتر، المحرك متصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات.

من حيث الأبعاد والتصميم، تتميز A113 بحجمها المدمج، حيث يبلغ طولها 3.7 متر، وعرضها 1.578 متر، وارتفاعها 1.527 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.390 متر.

هذا الحجم الصغير يجعل السيارة سهلة المناورة في الأماكن المزدحمة. التصميم الخارجي للسيارة يتضمن مصابيح أمامية طويلة ومائلة للخلف، وشبكة تهوية رفيعة، ومصابيح ضباب سفلية، بالإضافة إلى ركائز تحميل اختيارية فوق السقف وجناح خلفي (سبويلر).

بالاضافة الى مميزات قياسية مثل تكييف الهواء، ونظام التوجيه المعزز آليا (باور ستيرنج)، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسنتر لوك (قفل مركزي)، ونظام صوتي يدعم راديو AM/FM ومشغل أقراص مدمجة (CD/MP3). كما تضمنت تجهيزات الأمان وسائد هوائية للسائق (Airbag) في بعض الفئات، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) كخيار إضافي، بالإضافة إلى نظام منع السرقة (Anti-theft system).

أما عن سعر السيارة اسبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2008‏، داخل السوق المصري ، فتتراوح ما بين 180 الف جنيه الى 200 الف جنيه .