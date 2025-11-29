قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
بالصور

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

كريم عاطف

تتواصل موجة المشكلات التقنية التي تواجهها شركات السيارات الكهربائية والهجينة، لتطال هذه المرة شركة بي واي دي الصينية، ما يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بسلامة هذا النوع من المركبات ويؤثر في ثقة بعض المستهلكين.

بي واي دي

وتستعد الشركة لإطلاق استدعاء جديد يشمل ما يقارب 89 ألف سيارة هجينة، بعد رصد احتمال وجود خلل قد يمس سلامة البطارية، ليأتي هذا الإجراء امتدادا لاستدعاء سابق نفذته الشركة في أكتوبر 2025.

وبهذا الاستدعاء يرتفع إجمالي عدد السيارات التي خضعت للفحص منذ مطلع العام إلى 210 الاف مركبة، وهو رقم يعكس حجم التحديات التقنية التي تواجهها بي واي دي خلال الفترة الأخيرة.

بي واي دي هان 2025

ورغم هذه الاستدعاءات المتكررة، كانت الشركة قد أعلنت نيتها رفع صادراتها بنسبة 20% خلال العام الجاري، وهو توجه يبدو متناقضا مع اتساع دائرة القلق بشأن العيوب المحتملة.

وبحسب إشعار صادر عن هيئة تنظيم السوق في الصين، يشمل الاستدعاء الجديد 88,981 سيارة من طراز Qin Plus DM-i الهجين، وذلك بعد الاشتباه في وجود عيب قد يؤثر في أداء البطارية وسلامتها.

بي واي دي Atto 2

وأوضحت بيانات الشركة أن المركبات المتأثرة جرى إنتاجها بين يناير 2021 وسبتمبر 2023، وفق ما نقلته وكالة رويترز، مشيرة إلى أن المشكلة تتمثل في عدم تجانس بعض البطاريات خلال عملية التصنيع، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءتها وتراجع قدرتها على إنتاج الطاقة بالشكل المطلوب.

هذا الخلل لا يقتصر على الأداء الضعيف فقط، بل قد يحد أيضا من إمكانية تشغيل السيارة بالكامل اعتمادا على المحرك الكهربائي، وهو ما يمثل خطورة وظيفية واضحة للمستخدمين.

بي واي دي U9 الجديدة

وكانت بي واي دي قد نفذت في أكتوبر الماضي أكبر استدعاء في تاريخها، شمل 115 ألف سيارة من طرازي Yuan Pro و Tang، المنتجين بين عامي 2015 و2022، بعد رصد مخاوف مشابهة تتعلق بسلامة البطاريات، إضافة إلى ظهور عيوب في التصميم.

وبإضافة الدفعة الأخيرة من السيارات المستدعاة، يرتفع إجمالي عدد المركبات التي طلبت الشركة فحصها خلال عام 2025 إلى 210 آلاف سيارة، من بينها 7 آلاف مركبة هجينة قابلة للشحن.

