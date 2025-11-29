6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

مع اقتراب الدخول الي فصل الشتاء في اواخر شهر ديسمبر، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ومعها تبدا ظهور المشاكل بالسيارة بسبب الطقس البارد.

ومع انخفاض درجات الحرارة، تظهر العديد من المشاكل بالسيارات، لذلك لابد من مراجعة أكثر من عنصر بالسيارة لتفادي الأعطال وضمان الأمان .

6 عناصر رئيسية في السيارة يجب فحصها والتأكد من سلامتها مع بداية موسم الشتاء لضمان الأمان وتجنب الأعطال المفاجئة:

1- ضغط الهواء في الإطارات

مع انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى انخفاض ضغط الهواء داخل الإطارات، كما أن القيادة بضغط هواء غير مناسب يزيد من خطر الانزلاق على الأسطح المبللة ويقلل من كفاءة الفرامل.

قم بضبط ضغط الهواء حسب توصيات الشركة المصنعة (تجدها عادة ملصقة على باب السائق أو في دليل السيارة)، وتأكد من سلامة الإطار الاحتياطي.

2- المصابيح الأمامية والخلفية

يصبح النهار أقصر وتزداد الحاجة للإضاءة في الأجواء الممطرة أو المغبرة، كما أن الرؤية الواضحة ضرورية لك وللسائقين الاخرين.

تأكد من عمل جميع المصابيح الأمامية (العالي والواطي) و الخلفية، إشارات الانعطاف، ومصابيح الفرامل، ونظف غطاء المصابيح من الخارج بانتظام.

3- تغيير الزيت

الزيت يفقد لزوجته وكفاءته بمرور الوقت، وفي درجات الحرارة المنخفضة، يحتاج المحرك إلى زيت نظيف ينساب بسهولة لحماية الأجزاء الداخلية عند التشغيل صباحا.

التزم بجدول الصيانة الموصى به لسيارتك، إذا اقترب موعد تغيير الزيت، فافعله قبل دخول الشتاء.

4 - بطارية السيارة

البرودة الشديدة هي العدو الأول للبطارية، حيث تقلل من كفاءتها وقدرتها على توليد تيار بدء التشغيل اللازم.

افحص مستوى سائل البطارية (إن كانت سائلة) وتأكد من نظافة الأقطاب وعدم وجود صدأ أو "كربنة" عليها، إذا كانت بطاريتك قديمة (عمرها أكثر من 3 سنوات)، فكر في استبدالها.

5- مساحات الزجاج

تعتبر مساحات الزجاج هي خط الدفاع الأول عن رؤيتك أثناء المطر، فشفرات المساحات المطاطية تتلف بسرعة بسبب الشمس في الصيف.

استبدل الشفرات إذا كانت تترك خطوط مائية أو تصدر صرير عند العمل، واملأ خزان سائل تنظيف الزجاج بسائل مخصص يساعد على إزالة الأتربة والزيوت.

6- دورة التبريد (الردياتير)

قد يبدو غريبا الاهتمام بالتبريد في الشتاء، لكن سائل التبريد (المياه الخضراء/الحمراء) يحتوي على مواد مانعة للتجمد تحمي المحرك من التلف، وتساعد أيضا على رفع كفاءة التدفئة داخل المقصورة.

افحص مستوى سائل التبريد في الردياتير والقربة، وتأكد من عدم وجود تسريبات في الخراطيم، وتأكد من أن نسبة الخليط صحيحة (ماء مقطر ومضاد للتجمد).