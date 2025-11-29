أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كشفت كوبرا عن نسخة مموهة من سيارتها الكهربائية المدمجة Raval، والتي تستعد لتكون النموذج الأكثر جرأة في عائلة سيارات المدن الكهربائية الجديدة التابعة لمجموعة فولكس فاجن.

بتصميم عدواني يوحي وكأن عجلاتها أقرب إلى شفرات مناشير دائرية، تقدم السيارة شخصية مختلفة تمامًا داخل فئتها.

منصة MEB بلس مشتركة مع أحدث طرازات مجموعة فولكس فاجن

تعتمد Raval على منصة MEB بلس المطورة، وهي نفسها المستخدمة في طرازات ID. Polo وID. Cross وSkoda Epiq.

ورغم مشاركة البنية الأساسية، تولت كوبرا مهمة تطوير وضبط هيكل القيادة للعائلة بأكملها، ما يمنح Raval نكهتها الخاصة الأكثر رياضية وحيوية.

ثلاث فئات وبقوة تصل إلى 233 حصان

ستتوفر السيارة بثلاث فئات مختلفة، تتصدرها فئة VZ عالية الأداء بقوة 233 حصان. أما الفئات الأقل فتأتي بمحركات كهربائية بقوة 208 حصان، ما يوفر نطاقًا واسعًا من الخيارات لمحبي القيادة الرياضية أو الاستخدام اليومي العملي.

ورغم التمويه، أظهرت اللقطات الأولى خطوط هيكل هجومية وتفاصيل تشير إلى نية كوبرا تقديم أكثر سيارة مدمجة كهربائية شبابية في السوق عند إطلاقها أوائل 2026. رافال تبدو جاهزة لمنح فئتها دفعة من الحيوية والتمرد كما اعتدنا من كوبرا في السنوات الأخيرة.